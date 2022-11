Espace : un morceau de la navette spatiale Challenger retrouvé au fond de l'océan dans le triangle des Bermudes

(HANDOUT / THE HISTORY CHANNEL / AFP)

Ils cherchaient à retrouver les restes d'un avion disparu dans le triangle des Bermudes. Des plongeurs ont finalement découvert, au fond de la mer, une partie de la navette spatiale Challenger, a confirmé la Nasa jeudi 10 novembre. En 1986, elle avait explosé quelques dizaines de secondes après son décollage en Floride, causant la mort des sept membres d'équipage.

Le segment, remarquablement conservé au fond de l'Atlantique, est l'un des plus grands morceaux retrouvés. Sur des images filmant leur découverte, faite au printemps 2022, deux plongeurs entourés de poissons font apparaître les emblématiques tuiles de protection thermique de la navette. Ces petits carrés noirs recouvraient tout le dessous du vaisseau, afin de lui permettre de résister à une infernale chaleur lors de son retour dans l'atmosphère.

"Ils étaient stupéfaits de la taille du morceau"

L'un des deux plongeurs, Mike Barnette, a raconté à l'AFP avoir vécu de véritables "montagnes russes émotionnelles" en réalisant ce qu'il était alors en train de toucher. "Quand on l'a trouvée, c'étaient beaucoup d'émotions différentes", s'est remémoré le biologiste marin, dont le loisir est d'explorer des épaves au fond des eaux. "Je suis habitué à plonger autour d'épaves vieilles de dizaines, voire de centaines d'années, mais pas d'un bout du programme spatial !"

Il a montré les images tournées à un ami astronaute, qui l'a conforté dans sa découverte. Quelques mois plus tard, la Nasa en a fait de même. "Ils étaient stupéfaits de la taille du morceau", raconte-t-il. La partie apparente fait environ 4,5 mètres sur 4,5. Mais le morceau s'étend sous le sable, enterré, et on ne connaît donc pas, pour le moment pas, sa grandeur réelle.