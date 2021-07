Espace : le module scientifique russe Nauka s'est amarré à la Station spatiale internationale

C'est la première fois en onze ans qu'un nouveau module russe rejoint le laboratoire orbital. Après un voyage de huit jours dans l'espace et avec quasiment 15 ans de retard sur les plans initiaux, le nouveau module scientifique russe Nauka ("science" en russe) s'est amarré jeudi 29 juillet à la Station spatiale internationale (ISS).

Contact and capture, docking confirmed. At 9:29am ET, the @Roscosmos Nauka science module arrived at the Earth-facing side of the @Space_Station's Russian segment: pic.twitter.com/svwaYm5UGS