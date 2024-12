Espace : lancement réussi pour la fusée européenne Vega C

La fusée européenne Vega C a décollé, jeudi 5 décembre, depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane française. À son bord se trouve le satellite Copernicus, destiné à observer la Terre pour mieux comprendre l'impact du climat. Une réussite qui replace l'Europe dans la course à la conquête spatiale.

Un lancement parfaitement réussi. La fusée européenne Vega C a décollé, jeudi 5 décembre, du centre spatial de Kourou (Guyane française), pour une mission très attendue. Elle transporte un satellite pour le programme d’observation de la Terre, Copernicus. L’objectif est de mieux comprendre l'impact de l'évolution du climat sur notre planète. "C'est une toute petite fusée chargée de lancer les petits satellites de l'Europe", explique Vincent Heidelberg, auteur du livre Navettes Spatiales.

La Chine et les États-Unis ont un temps d’avance

Vega C est un deuxième succès après celui d’Ariane 6 en juillet dernier. L’Europe, après de grandes difficultés, tient à sa souveraineté spatiale. Mais dans la conquête spatiale, les Américains ont pris une large avance. Le retour sur Terre spectaculaire de Space-X en octobre dernier l’a encore montré. Un défi auquel va tenter de répondre la Chine, qui ne manque pas d’ambition. Ces dernières années, elle a multiplié l'envoi de satellites et de fusées afin de concurrencer les États-Unis. Une nouvelle course à l'espace est désormais lancée. Et les défis sont connus, d'abord la lune, puis la planète Mars.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.