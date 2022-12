Espace : lancement du satellite Swot, la nouvelle sentinelle de nos lacs et nos rivières

Ce satellite doit permettre de mieux cartographier et mesurer les niveaux des eaux de surface de notre planète.

C'est un satellite qui va apporter des données inédites sur la Terre. Swot, pour "Surface water ocean topography" est construit en partenariat entre la Nasa et le Centre national d'études spatiales (Cnes), l'agence spatiale française, et doit décoller jeudi 15 décembre à la mi-journée des États-Unis (12h46 heure française) de la base californienne de Vandenberg.

C'est grâce notamment à ses deux grandes antennes qui seront déployées, en orbite, aux extrémités d'un mât de dix mètres de long que Swot pourra effectuer des relevés d'une résolution dix fois plus grande que les satellites actuels, avec une couverture globale de toutes les eaux salées ou douces. "C'est un satellite qui va regarder la planète avec des lunettes en 3D et va permettre d'observer la topographie des surfaces, donc d'en déterminer la hauteur", explique Thierry Lafon, chef de projet au Cnes.





Aménagement du territoire et gestion des catastrophes naturelles

"Schématiquement on verra la progression de la hauteur d'un lac au fil des saisons, au fil des années, poursuit Thierry Lafon. On verra évidemment les effets de la sécheresse sur ces lacs. On suivra les rivières, on en déterminera le débit ce qui est fondamentale pour comprendre comment cette eau se précipite depuis les zones amonts jusqu'à l'aval, comment cette eau est partagée entre les bassins."

"Un suivi satellitaire est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour avoir une cartographie globale de l'eau à la surface de la planète." Thierry Lafon, chef de projet au Cnes à franceinfo

Toutes ces données permettront d'affiner les modèles climatiques mais aussi plus localement d'aider les pouvoirs publics pour les questions d'aménagement du territoire ou la gestion des catastrophes naturelles. Swot devrait ainsi travailler dans l'espace pendant au moins trois ans.