Espace : la prouesse historique des Chinois sur la Lune

Depuis l'alunissage de la sonde chinoise Chang'e-4 sur la face cachée de la Lune, jeudi 3 janvier, "les Chinois communiquent au compte-gouttes, mais apparemment tout se déroule normalement", rapporte le journaliste Nicolas Chateauneuf, sur le plateau de France 2. "Dans les prochains jours, les deux engins [envoyés] vont activer leurs instruments. L'un va faire pousser des plantes à la surface de la Lune, dans l'environnement lunaire, d'autres vont analyser la composition du sol ou encore rechercher de l'eau sur la Lune", explique-t-il.

Une prouesse technique

"C'est une prouesse parce qu'avec ce succès les Chinois réussissent ce que les Américains et les Russes n'avaient pas encore fait : poser un engin de ce côté-ci, sur la face cachée de la Lune. Comme la Lune présente toujours la même face à la Terre, de ce côté-ci vous ne le voyez jamais, ce qui rend les télécommunications plus compliquées. Sur la face visible, il y a 50 ans exactement, les États-Unis ont envoyé leurs astronautes. Ce n'est pas un hasard, car ici, du côté visible, la Terre illumine le ciel et les communications sont plus faciles. Au-delà de cette prouesse technique, les Chinois envoient un message très clair au monde : ils ont de grandes ambitions et, dans l'espace, ils n'entendent plus laisser la bannière américaine flotter toute seule", conlut Nicolas Chateauneuf.