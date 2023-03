Espace : la Nasa révèle sa nouvelle combinaison pour retourner sur la Lune

La Nasa a révélé sa combinaison pour aller sur la Lune, avec la mission Artemis 3. Mieux équipée, elle sera notamment portée par la première femme à fouler le sol lunaire.

Vive émotion pour les équipes de la Nasa, qui attendaient depuis longtemps la combinaison pour retourner sur la Lune, plus de 50 ans après la mission Apollo 11. Une tenue à 228 millions de dollars, bien moins rigide que celle de Neil Armstrong, le premier à fouler le sol lunaire en 1969. Ce scaphandre habillera la première femme envoyée sur la Lune.

Thomas Pesquet s'y voit déjà

"Quand la première femme posera le pied sur la surface de la Lune, avec Artemis 3, elle portera cette combinaison spatiale, et j'ai hâte de voir ça", a déclaré Robert Cabana, administrateur associé de la Nasa. Caméra haute définition intégrée, sac à dos de survie... L'équipement de la mission Artemis sera de dernière génération. La capsule sera de son côté plus spatieuse que ses aînées, et est prévue pour emmener quatre astronautes au lieu de trois. Le Français Thomas Pesquet, de son côté, s'imagine déjà la revêtir, comme il l'a confessé sur Twitter, mercredi 15 mars.