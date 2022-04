Espace : la Nasa propose au public de faire le tour de la Lune en inscrivant les noms des passagers sur un disque dur placé en orbite

L'agence spatiale américaine donne à tout le monde la possibilité d'inscrire son nom sur un disque dur qui tournera autour de notre satellite naturel lors du premier volet de la mission Artemis, qui doit, à terme, envoyer des hommes et des femmes sur la Lune.

Propulser votre nom à plus de 384 000 km au-dessus de nos têtes pour un survol de la Lune. C'est ce que propose la Nasa au public. La mission Artemis, menée par l'agence spatiale américaine, prévoit d'envoyer des femmes et des hommes en orbite autour de la Lune et à sa surface. Le premier volet de cette mission doit être lancé au mois de juin malgré un nouveau report de la répétition générale du décollage, annoncée mercredi 6 avril.

Pour cette première partie, baptisée Artemis I, le vol sera inhabité. Mais la Nasa donne la possibilité à chacun d'inscrire son nom sur un disque dur qui se trouvera à bord de la capsule Orion qui sera propulsée jusqu'à la Lune, où elle sera placée en orbite avant de revenir sur Terre. Il suffit pour cela de se rendre sur le site de la mission Artemis (en anglais), de référencer son prénom, son nom, puis un code comprenant 4 à 7 chiffres. Une fois la démarche effectuée, une carte d'embarquement symbolique est générée. Elle mentionne notamment l'identité renseignée, "Artemis I", le site de lancement (le centre spatial Kennedy en Floride), le site de destination (l'orbite lunaire), l'engin utilisé au décollage (la nouvelle fusée géante de la Nasa, surnommée SLS) et la capsule (Orion).

Le geste est symbolique. La NASA propose au public de mettre son nom sur un disque dur qui fera le tour de la Lune à bord de la mission @NASAArtemis I



J'ai mon boarding pass https://t.co/KYl1Z41yzZ pic.twitter.com/EbVla8SnbX — Louis San (@Louis_San) April 5, 2022

La mission Artemis I doit être suivie par les missions Artemis II et Artemis III. Le deuxième volet comprendra un vol d'essai habité sans alunissage. Lors du troisième volet, qui ne doit pas avoir lieu avant 2025 selon les estimations les plus optimistes, la première femme et la première personne de couleur devrait poser le pied sur le sol lunaire, au pôle Sud de notre satellite. La dernière fois que l'homme a foulé la surface de la Lune remonte à 1972, lors de la mission Apollo 17.