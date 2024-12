Espace : la fusée européenne Vega C a réussi son décollage depuis Kourou, avec le satellite Sentinel-1C à son bord

L'échec du premier vol commercial de Vega C en décembre 2022 avait causé la perte de deux satellites Airbus et porté un coup d'arrêt au programme.

C'était un test crucial pour l'Europe, deux ans après l'échec de son premier lancement commercial. La fusée européenne Vega C a décollé de Kourou, en Guyane française, a constaté sur place un correspondant de l'AFP, jeudi 5 décembre.

La fusée, qui transporte le satellite Sentinel-1C du programme d'observation européen Copernicus, a décollé sans encombres jeudi à 18h20, après avoir été retardé de 48 heures pour des vérifications et problèmes mécaniques. Le satellite, qui fournit des données et des services d'observation de la planète de façon permanente pour comprendre l'impact de l'évolution du climat, doit être mis en orbite à environ 700 km d'altitude.

🔊Turn the sound all the way UP ⬆️ pic.twitter.com/FhOqykqzMs — European Space Agency (@esa) December 5, 2024

L'échec en décembre 2022 du premier vol commercial du lanceur, conçu par l'entreprise aérospatiale italienne Avio, avait causé la perte de deux satellites Airbus et porté un coup d'arrêt au programme Vega C. Le surcoût lié à sa remise en vol devrait s'élever à entre 25 et 30 millions d'euros, selon le directeur du Transport spatial de l'Agence, qui ajoute que quatre lancements de Vega C sont prévus l'année prochaine et 5 en 2026.

Vega C vient compléter les capacités spatiales de l'Europe, avec le lanceur européen phare, Ariane 6 : le premier permet d'envoyer des petits satellites en orbite basse, quand le second est conçu pour déployer des satellites plus gros en orbite basse et des moins gros dans des orbites plus élevées ou des constellations de satellites. La deuxième mission d'Ariane 6, avec un satellite d'observation militaire, initialement envisagée fin 2024, aura lieu à partir de mi-février.