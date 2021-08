Espace : l'astéroïde Bennu n'a qu'une chance infime de frapper la Terre d'ici 2300, selon la Nasa

Bennu, découvert en 1999 et mesurant 500 mètres de diamètre, est l'un des deux astéroïdes connus de notre système solaire posant le plus de risque pour la Terre.

L'astéroïde Bennu passera très près de la Terre en 2135, à seulement la moitié de la distance séparant notre planète de la Lune, a déclaré la Nasa mercredi 11 août. L'Agence spatiale américaine en a profité pour révéler de nouvelles données selon lesquelles les chances d'un impact ultérieur, d'ici 2300, restent infimes.

Bennu, découvert en 1999 et mesurant 500 mètres de diamètre, est l'un des deux astéroïdes connus de notre système solaire posant le plus de risque pour la Terre, selon la Nasa. La sonde Osiris-Rex a passé deux ans en orbite autour de Bennu. Elle l'a quitté en mai dernier pour en rapporter des échantillons récoltés lors d'un contact de quelques secondes avec le sol, et qui arriveront sur Terre en 2023. La mission a permis d'étudier de très près l'astéroïde, et de considérablement améliorer les prédictions sur sa trajectoire future. D'ici 2300, les chances d'une collision avec la Terre ne sont que de 0,057%, ont conclu les scientifiques.

Pourquoi n'est-on pas sûr à 100% ? En septembre 2135, Bennu passera très près de la Terre. Cela lui donnera la possibilité de traverser ce qu'on appelle un "trou de serrure gravitationnel" : une zone qui altérerait légèrement la trajectoire de l'astéroïde, à cause de l'influence gravitationnelle de notre planète, le mettant ainsi sur une trajectoire de collision future.