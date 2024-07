Les aurores boréales pourraient être "plus intenses que la normale cette semaine", estime un spécialiste de la météo de l'espace

Quoi de mieux qu'observer le ciel par une belle soirée d'été ? La survenue d'éruptions solaires cette semaine pourrait être l'occasion, à partir du mardi 30 juillet, d'admirer dans le ciel des aurores boréales, provoquées par ces explosions de particules énergétiques et de champs magnétiques partant du soleil. Le phénomène sera-t-il comparable à la tempête solaire début mai ? Comment, où et quand en profiter ? Franceinfo a posé la question à Olivier Katz, prévisionniste en météorologie de l'espace au Centre opérationnel de météorologie de l'espace des Alpes, et membre fondateur de l'association AurorAlpes, qui œuvre à la transmission des savoirs scientifiques.

Franceinfo : Pourriez-vous nous éclairer, tout d'abord, sur ce phénomène ?

Olivier Katz : Lors des éruptions solaires, ce n'est pas le soleil qui éjecte de la matière, mais une partie de son champ magnétique qui emporte avec lui de la matière dans l'espace. Ce champ magnétique solaire va ensuite rencontrer celui de la Terre. S'ils sont orientés de la même manière, ils vont se repousser, comme deux aimants. Il faut que les deux champs magnétiques soient inversés pour qu'ils s'attirent et que l'on puisse profiter du spectacle. Mais ça, on ne peut pas le savoir avant. Mais il y a des chances d'avoir des aurores boréales plus intenses que la normale cette semaine, mardi, mercredi et jeudi.

Le phénomène sera-t-il aussi intense que le 10 mai, lorsqu'une tempête solaire avait provoqué de fascinantes aurores boréales ?

Non. Même si ces aurores sont potentiellement visibles depuis la France, l'événement ne sera pas comparable à celui du 10 mai. Si jamais on voit quelque chose, cela pourra correspondre à une tâche grisâtre lumineuse, visible à l'œil nu, au niveau de l'horizon, au nord. En photo, avec 4 à 7 secondes de pause, on pourra voir apparaître des piliers rougeâtres.

Quelles sont les conditions idéales pour pouvoir admirer des aurores boréales ?

Il faut être dans un endroit où il fait beau et hors d'une ville, pour éviter la pollution lumineuse. Les conditions qu'on ne peut pas anticiper viennent des éruptions solaires en elles-mêmes. On ne peut pas prédire avec certitude l'heure à laquelle la matière éjectée par le soleil va arriver au niveau de la Terre. Si c'est à midi, il n'y a aucune chance de voir des aurores boréales le soir, car la tempête géomagnétique sera passée. Il faut donc espérer que cela se produise en début de soirée.

Malgré l'incertitude du résultat, cela vaut-il le coup de sortir pour espérer en voir ?

C'est un événement intéressant, mais il faut être motivé pour sortir et attendre car cela peut durer une minute comme deux heures et on peut passer la soirée dehors à ne rien voir du tout. Mais cela peut occuper nos soirées d'été ! Cela fait quitter la ville et c'est une occasion de voir des perséides – étoiles filantes – et la Voie lactée. Le meilleur moyen de savoir si des aurores boréales vont se produire est de suivre les sites spécialisés, comme le compte du Centre opérationnel de météorologie de l'espace des Alpes sur X, qui alerteront avant le début de soirée pour dire s'il faut sortir pour regarder le ciel.