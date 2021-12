Espace : ArianeGroup répond à SpaceX en voulant développer ses lanceurs réutilisables.

Emboiter le pas aux Américains de SpaceX et développer ses propres lanceurs réutilisables au-delà de la fusée Ariane. En déplacement sur le site industriel de Vernon, dans l’Eure, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, mise sur une nouvelle stratégie spatiale. Il annonce notamment que ces "lanceurs réutilisables vont être développés ici". Pour le patron de Bercy, l’objectif industriel est de créer une centaine d’emplois d’ici 2025, car depuis octobre, les 850 salariés d’ArianeGroup alertent sur le transfert en Allemagne de la fabrication du moteur Vinci de la fusée Ariane 6.

"Il va falloir mettre les bouchées doubles"

Au vu des nouvelles annonces, l’intersyndicale détaille les besoins d’un tel projet. "Si on écoute le ministre, il faut réembaucher et derrière, on a eu de la perte de compétences, donc il va falloir reformer. Et ça, reformer des gens dans ce domaine-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, aujourd’hui, quand on dit un micro-lanceur pour 2026, il va falloir mettre les bouchées doubles", déclare Ludovic Blanchard, délégué CFDT du site ArianeGroup de Vernon. Le gouvernement tente notamment de réaffirmer la volonté de réindustrialisation du pays inscrit dans le plan France 2030 présenté en octobre dernier par le président de la République, Emmanuel Macron.