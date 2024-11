En images La Lune du Castor, dernière "super Lune" de l'année, a illuminé le ciel du monde entier

Si les "super Lunes" n'ont rien d'exceptionnel, elles donnent souvent des clichés surprenants ou oniriques, de New York à Dakar en passant par la Chine ou la bande de Gaza.

Le spectacle est terminé. Vendredi 15 et samedi 16 novembre, il suffisait encore de lever les yeux au ciel pour observer une "super Lune". Ce phénomène désigne ces instances où la lune est pleine alors qu'elle est au plus proche de la Terre, apparaissant donc sensiblement plus grosse et plus lumineuse que d'ordinaire. Or, selon l'Agence spatiale américaine, cette "super Lune" du week-end est la quatrième consécutive, ainsi que la dernière de l'année 2024. Selon la Cité de l'espace, la Lune était à 361 867 km de la planète bleue.

Cette "super Lune", dite du Castor, tiendrait son nom de traditions amérindiennes et européennes, en référence à l'époque où les chasseurs piégeaient les animaux en novembre, juste avant l'hiver, pour se vêtir de leur fourrure. Si ces "super Lunes" n'ont rien d'exceptionnel, elles donnent souvent des clichés surprenants ou oniriques, comme ici de New York à Dakar en passant par la Chine et la bande de Gaza.

La lune couronne le pont d'Avignon, dans le Vaucluse, le 15 novembre 2024. (CBA / MAXPPP)

La dernière "super Lune" de l'année 2024 s'élève derrière les visiteurs de The Edge, un observatoire de New York (Etats-Unis) qui offre une vue sensationnelle sur la ville, le 15 novembre 2024. (GARY HERSHORN / CORBIS NEWS / GETTY IMAGES)

Toujours à New York (Etats-Unis), la Lune du Castor se faufile entre le Chrysler Building et l'Empire State Building, deux symboles architecturaux de la ville, le 15 novembre 2024. (GARY HERSHORN / CORBIS NEWS / GETTY IMAGES)

Un jeune Palestinien jongle, perché sur les ruines d'un bâtiment détruit par les bombardements de l'armée israélienne, tandis que la "super Lune" éclaire le camp de réfugiés d'Al-Bureij, le 15 novembre 2024, dans la bande de Gaza. (MAJDI FATHI / NURPHOTO / AFP)

Dans la baie d'Haïfa, des Israéliens se sont retrouvés pour admirer la Lune du Castor au-dessus de la frontière entre l'Etat hébreu et le Liban, où les combats se déroulent depuis plusieurs semaines, le 16 novembre 2024. (FRANCISCO SECO/AP/SIPA / SIPA)

Il faut bien une "super Lune" pour se fondre dans le paysage de Dubaï, l'opulente mégalopole des Emirats arabes unis, le 16 novembre 2024. (FADEL SENNA / AFP)

La Lune du Castor s'élève dans le paysage désertique de Moab, dans l'Utah (ouest des Etats-Unis), le 14 novembre 2024. (BOB STRONG / MAXPPP)

Des pigeons profitent du spectacle depuis un câble électrique, à Secaucus, dans le New Jersey (côte est des Etats-Unis), le 16 novembre 2024. (ISLAM DOGRU / ANADOLU / AFP)

Sur la base spatiale de Boca Chica, au Texas (Etats-Unis), la "super Lune" du 15 novembre 2024 croise une fusée de la société SpaceX. (JOE MARINO / MAXPPP)

La "Lune du castor" apparaît derrière le Monument de la renaissance africaine, à Dakar, au Sénégal, le 16 novembre 2024. (CEM OZDEL / ANADOLU / AFP)