EN IMAGES. De New York à Montbéliard, découvrez la quatrième et dernière "super Lune" de l'année

Dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai, si vous avez levé les yeux vers le ciel, vous avez peut-être pu admirer cette "super Lune", la dernière de l'année 2020, résultat de la conjonction de deux phénomènes astronomiques.

C'est la dernière de 2020. Pour la quatrième fois de l'année, une "super Lune" était visible dans le ciel, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai. Ce phénomène est le résultat de la conjonction de deux phénomènes astronomiques. "Première condition, il faut que notre satellite se trouve au périgée de son orbite, c'est-à-dire le point le plus proche de la Terre", explique Sciences et Avenir. Le magazine scientifique livre une deuxième condition pour obtenir une "super Lune" : "Cette dernière doit être évidemment être pleine, sans quoi le phénomène perdrait de sa superbe."

Cette "super Lune" fait le bonheur des photographes et de tous ceux qui cherchent un peu de poésie et de réconfort venus de l'Espace en pleine épidémie de Covid-19. Elle apparaît gigantesque sur les clichés pris aux quatre coins de la planète, mais c'est lié à une illusion d'optique. La précédente "super Lune" avait eu lieu du 7 au 8 avril et n'était pas passée inaperçue.