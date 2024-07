Direct Vol inaugural d'Ariane 6 : suivez le lancement de la nouvelle fusée européenne depuis le Centre spatial guyanais de Kourou

L'Europe va-t-elle enfin mettre fin à sa crise des lanceurs ? La fusée européenne Ariane 6 doit réaliser son vol inaugural, mardi 9 juillet, avec un lancement depuis le Centre spatial guyanais (CSG) de Kourou. Une fenêtre de tir doit s'ouvrir à 20 heures (heure de Paris) et s'étaler sur trois heures. Mais les préparatifs commencent bien avant cette échéance. L'Agence spatiale européenne a annoncé que le vol n'interviendrait pas avant 21 heures, en raison d'un problème technique "mineur". Suivez le lancement dans notre direct.

Dix-huit "passagers" à bord. Pour ce premier vol, Ariane 6 n'embarque pas de satellites majeurs de ses clients. A son bord se trouveront des expériences scientifiques et des microsatellites d'universités, comme le Projet PariSat de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications. Au total, Ariane 6 embarque 18 "passagers", dont huit cubesats, des petits satellites de la taille d'une boîte de chaussures, et une masse inerte de deux tonnes simulant les satellites Galileo, le système de géolocalisation européen, plus précis que le GPS.

Le remplissage des réservoirs débute à 10 heures (heure locale). C'est à 15 heures, heure de Paris, que doit démarrer le remplissage des réservoirs avec les ergols – l'oxygène et l'hydrogène liquides qui alimentent le moteur Vulcain. La moindre anomalie nécessitant une intervention physique obligerait alors à vider les réservoirs de la fusée. Cela signifierait un report du tir de 48 heures, selon Jean-Michel Rizzi, chef de la base de lancement Ariane 6 pour l'agence spatiale européenne.

Une "part de risque". Selon les données de l'ESA, les premiers lancements de fusées échouent environ une fois sur deux. Ce fut le cas pour la première Ariane 5, en 1996. Au total, le lanceur n'a connu que deux échecs en 117 tirs. "C'est un premier vol, il y a une part de risque, on a essayé de la réduire au maximum. (...) On est confiants", a assuré Philippe Baptiste, PDG du Cnes, l'agence spatiale française. Ce vol inaugural d'Ariane 6 arrive avec quatre ans de retard.

A quel moment le vol pourra-t-il être considéré comme un succès ? Une première étape importante est prévue une heure et six minutes après le décollage, avec les premiers satellites largués, selon une chronologie du lancement établie par le Cnes. Le succès de ce vol inaugural ne sera total qu'avec la retombée réussie dans le Pacifique de l'étage supérieur, en fin de mission. Cette retombée interviendra à l'issue d'un troisième rallumage du moteur Vinci, principale innovation d'Ariane 6. Si tout se déroule comme prévu, le vol doit au total durer environ 2 heures et 50 minutes.