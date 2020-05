DIRECT. Vol habité SpaceX : Doug Hurley et Bob Behnken font leurs adieux à leur famille avant la deuxième tentative de lancement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Comme le week-end dernier, la DGS ne donne pas les chiffres de mortalité, et invite à patienter jusqu'à mardi pour avoir ces données.

: Il n'y a plus que 1 325 patients en réanimation pour une infection grave au coronavirus, contre 1361 hier et 1665 samedi dernier, indique la DGS.

: La Convention devait initialement rendre ses propositions en avril, mais ses travaux ont été perturbés par l'épidémie de coronavirus. La session finale est désormais prévue du 19 au 21 juin, physiquement à Paris si la situation le permet.

: Avant-dernière session de travail pour la Convention citoyenne pour le climat, qui s'est réuni par visioconférence pour peaufiner les mesures qu'elle compte proposer, pour "réduire d'au moins 40% les émissions des gaz à effet de serre d'ici à 2030 dans une logique de justice sociale". L'écologiste Cyril Dion n'a pas caché son enthousiasme sur Twitter.

: Selon le JDD, Emmanuel Macron va nommer à la tête de la Cour des Comptes (le poste est vacant depuis janvier).

: Bonjour @Jean. Nous avons d'abord obtenu une première estimation de l'AFP, qui chiffrait à un milliers le nombre de manifestants. Cette estimation a ensuite été corrigée à la hausse, et la préfecture de la police a ensuite communiqué son chiffre de 5 500 manifestants pour cette manifestation interdite. Cherchez un peu dans le fil, vous en trouverez trace.

: A vos infos radio de 18h: 1000 manifestants pour la régularisation des sans papiers. 5000 selon la préfecture et rien sur votre site mobile. Sans papiers et sans infos?

: Vous me posez une colle. J'imagine que vous aurez, comme d'autres commerçants (libraires, magasins de vêtement etc) la possibilité d'imposer le port du masque à l'entrée. Une fois ce point établi, il vous sera possible de rappeler avec plus ou moins de fermeté à vos clients ce geste barrière quand il s'agira de faire un saut aux cabinets.

: Je suis restaurateur, si un client se lève de table pour aller aux toilettes sans mettre son masque, quel est le responsable pénal de l'infraction, le client ou moi ?

: @lorlo La manifestation était interdite, et les forces de l'ordre ont agi en conséquence, en tentent d'en empêcher le départ, vers 14h places de la Madeleine et de l'Opéra, en vain. La manifestation a été ensuite dispersée arrivée place de la République, son point d'arrivée.



Au total, 98 personnes ont été interpellées, indique la préfecture de Paris.

: Bonsoir Pierre, comment se fait-il que des sans papiers puissent manifester ? Pendant le covid en plus...

: Ne faisons pas trop de plans sur la comète (vous l'avez ?) car il y a encore 50% de chances que le vol soit annulé à cause des conditions météo.

: Si le lancement a bien lieu cette fois, il sera possible d'observer le passage de la capsule Crew Dragon vers 21h45 dans le ciel français.

: On n'avait pas eu le temps de l'évoquer mercredi, mais le design des tenues des astronautes et des personnes qui les accompagne fait curieusement rétro (ou alors j'ai vu trop de films genre Seuls sur Mars où la combinaison fait un peu plus rêver).

: @Greta Je suppose que c'est ouvert à tous, vu qu'il y a des gens qui ont un portable étranger qui résident en France.

: Bonjour Pierre. Question de néophyte : faut-il obligatoirement avoir une carte sim et un numéro français pour l’appli stopcovid ou bien Bluetooth et wifi suffisent-ils aussi ? merci de m’éclairer

: La maire de Paris Anne Hidalgo détaille dans Le Parisien son plan d'aide aux restaurants, qui ne peuvent rouvrir qu'en terrasse dans la capitale, et ce jusqu'au 22 juin :



"On a adopté un plan d'aides des bars et des restaurants pendant au moins six mois, de mars à fin septembre. Parmi ces aides, en sortie de confinement, il y a l'occupation de l'espace public. Ça peut être des trottoirs quand c'est possible ou des places de stationnement. Ça peut-être aussi certains week-ends la fermeture d'une rue à la circulation pour permettre aux bars ou aux restaurants d'avoir plus d'espace."

: @Une Lilloise Selon le site de la CFDT qui propose une foire aux questions bien faite sur ce genre de cas concrets, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec votre employeur sur vos jours travaillés, il est obligé d'accepter votre demande d'activité partielle pour garde d'enfants. Voilà ce qu'écrit le syndicat : "Contrairement aux cas de recours habituels à l’activité partielle, il ne s’agit pas là d’une possibilité pour l'employeur mais d'un droit pour le salarié. L'employeur doit donc procéder à une déclaration à la Direccte."

: Bonjour France Info. En activité partielle, mon employeur me change de planning toutes les semaines. Il souhaite à présent me faire travailler 4 demi-journées en matinée, dont 2 en présentiel. Mes enfants reprennent la crèche et la maternelle le lundi et lundi mardi pour le second. J'ai demandé à travailler 2 journées complètes quand mes enfants sont gardés mais mon employeur s'y oppose. Quels sont mes droits ? Sachant que je ne peux évidemment pas laisser mes enfants de 2 et 5 ans seuls à la maison. Je suis employée de bureau. Merci #CORONAVIRUS #ONVOUSREPOND

: Selon la préfecture de police de Paris, 92 personnes ont été interpellées lors de la manifestation interdite appelant à la régularisation des sans-papiers.

: Il vous faudra avoir sur vous un certain nombre de documents, si j'en crois le site Guichet Public qui centralise les infos administratives du Grand Duché.

: Bonjour , pourriez vous m’éclairer sur la question suivante,dont je ne trouve pas la réponse sur le site du gouvernement ? Pourrais -je me rendre au Luxembourg le 12 juin ? Je compte y aller en train . Merci d’avance pour votre aide ! Véro

: Bis repetita. Pour la deuxième fois en trois jours, les deux astronautes ont dit au revoir à leurs familles avant de se rendre sur le pas de tir. Si le temps ne permet pas le lancement, on remet ça à demain, même heure.

: 18 heures ! Faisons le point sur l'actualité de ce samedi soir.



• Tension maximale aux Etats-Unis où de nouvelles manifestations sont organisées pour protester contre la mort de George Floyd, un Afro-Américain mort des suites de son arrestation par la police. La garde nationale a été mobilisée à Minneapolis, épicentre de la contestation, et Donald Trump a mis au défi les manifestants de Washington d'aller le chercher.



• L'étude publiée par The Lancet à l'origine de la suspension des tests sur l'hydroxychloroquine est fortement critiquée, et pas que par Didier Raoult. On vous explique ici les failles de ce travail - qui n'est pas à jeter à la poubelle pour autant.



• Une manifestation réclamant la régularisation des sans-papiers a rassemblé plusieurs millier de personnes à Paris, malgré l'interdiction de la préfecture.



Cette fois-ci, c'est la bonne ? SpaceX fait une deuxième tentative de lancement du premier vol habité lancé depuis les Etats-Unis en presque dix ans. Décollage prévu à 21h22.

: Le bilan quotidien vient de tomber en Italie : on compte 111 nouveaux morts du coronavirus, ce qui porte le total à 33 340 décès, indique la Protection civile. On compte 232 664 cas dans la Botte, 416 de plus qu'hier.

: La manifestation pour la régularisation des sans-papiers a rassemblé environ cinq milliers de personnes, selon le décompte de l'AFP. "Pour ces populations, la crise sanitaire actuelle est en train de devenir une véritable bombe sanitaire. Elles sont sans droits, sans revenus et sans espoir d'accès aux allocations proposées par l'Etat. Pour elles et pour eux, il n'y a pas d'accès gratuit aux soins et pas d'autre possibilité pour survivre que de chercher des moyens de subsistance", dénoncent dans un communiqué commun les 195 organisations qui avaient appelé à manifester. Elles souhaitent organiser un nouveau cortège le 20 juin prochain.

: Selon @a, j'ai mal compris la question sur les restaurants. Je me suis donc replongé avec délice dans le protocole sanitaire de la profession, et ce n'est pas précisé. La règle de distanciation des clients étant de 1 mètre carré, je suppose que c'est cette distance qui s'applique entre les différentes tables.

: La question, Pierrot, c'est plus dans le sens le client qui est assis sur la chaise avec la distance de distanciation qui commence au dos du client ou à la table où il est assis ?? C'est pas pareil une salle à vide et une salle remplie de client attablés..

: Le parc Astérix va rouvrir le 15 juin avec de nouvelles mesures sanitaires "exceptionnelles", à la suite du passage en "zone verte" de la région Hauts-de-France. Il faudra par exemple porter obligatoirement un masque dans les attractions et respecter des règles de distanciation physique. "Le parc sera accessible uniquement avec un billet daté, les réservations seront ouvertes sur le site web du parc à partir du mercredi 3 juin", précise la propriété du groupe Compagnie des Alpes.

: Si vous ne trouvez pas, c'est peut-être parce qu'il n'a jamais été interdit de circuler à deux dans une voiture, (sous réserve des autorisations d'usage pendant le confinement) quand on était confiné ensemble.



Pour le covoiturage sur des applis type Blablacar, vous pouvez accueillir un passager, mais il doit rester à l'arrière.

: Bonjour Peut-on toujours être verbalisé si on voyage à plus de 2, pas de la même famille, dans une même voiture ? A partir du 2 juin. Je ne trouve pas l’information sur internet.

: "Quand on revient de ce coma artificiel et qu'on retrouve la vie normale, après deux mois d'hospitalisation sans voir personne et sans visite - j'ai vu pour la première fois mon épouse le 3 mai, deux mois après mon hospitalisation -, on a le sentiment de renaître. J'utilise le terme de renaissance, car on ressent les choses et on les voit différemment."



Jean-Luc Reitzer, le premier député contaminé, raconte sa longue convalescence à franceinfo.

: @Lycées Zone Orange Oui, là nous sommes partis jusqu'à la fin de l'année scolaire (fixée au 4 juillet). Nous n'avons pas encore d'échéancier pour la suite, et l'état d'urgence sanitaire se termine, en théorie, le 10 juillet (sous réserve d'une prolongation).

: Bonjour France Info. Je ne trouve pas de réponse à ma question : cette deuxième phase de déconfinement va jusque qu'elle date ? J'ai bien compris que les lycées généraux en zone orange restent fermés ( sauf pour des entretiens individuels ) mais jusque quand ? Rouvriront-ils avant la fin de l'année scolaire ?Merci de votre réponse.

: Pour rappel, la date limite du dépôt des listes pour le second tour est fixée à mardi.

: Fumée blanche aussi à Marseille pour le second tour des municipales, où les deux listes de droite (Martine Vassal, étiquetée LR et Bruno Gilles dissident) sont parvenues à un accord, indique La Provence. La première, favorite arrivée en deuxième position à la surprise générale, avait recueilli un peu plus de 23% des voix, le second presque 11%.

: @visiteur De ce que je lis sur le site de la mairie de Paris, l'accès est limité aux proches d'un défunt désirant se recueillir, et le samedi matin uniquement (le dimanche toute la journée en revanche).

: Ouverture des parcs et jardins: mais pas les cimetières! Le Père Lachaise reste fermé ce qui provoque pas mal d'incompréhension pour les gens venu devant l'entrée!

: Je crois qu'elle n'a pas évolué depuis l'époque du confinement, la liste est disponible sur le site des académies comme celle d'Amiens par exemple.

: Bonjour France Info ... Savez vous où je peux trouver ( si elle existe ) une liste officielle des professions dites prioritaires pour le retour à l'école des enfants? En vous remerciant