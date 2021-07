DIRECT. Le milliardaire américain Jeff Bezos est revenu sur Terre après avoir atteint l'espace lors du premier vol de la fusée "New Shepard"

Ce qu'il faut savoir

Jeff Bezos, créateur d'Amazon, a effectué son premier vol spatial mardi 20 juillet à bord de la fusée New Shepard créée son entreprise Blue Origin. Il a décollé avec quelques minutes de retard sur l'horaire prévu, à 15h13, depuis le désert du Texas (Etats-Unis), avec trois autres passagers, et expérimenté pour la première fois l'apesanteur. L'équipage est revenu sur Terre environ dix minutes après son envol. Suivez notre direct.

Quatre passagers à bord. Il n'était pas question pour le milliardaire de faire le voyage seul. A ses côtés, trois autres personnes avaient pris place : son frère Mark, mais aussi Wally Funk, 82 ans, pionnière de l'aviation, et le jeune Oliver Daemen, un Néerlandais de 18 ans. Ils sont devenus respectivement l'astronaute la plus âgée et le plus jeune au monde.

Quelques minutes d'apesanteur. La fusée New Shepard a accéléré vers l'espace à l'aide d'un moteur fonctionnant à l'hydrogène et à l'oxygène liquides, sans émission de carbone. La capsule s'est ensuite séparée de son propulseur et les néo-astronautes ont pu détacher leur ceinture pour faire l'expérience de l'apesanteur. Ils ont dépassé de six kilomètres la ligne Karman, reconnue internationalement comme la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace. Au plus haut de leur vol spatial, Jeff Bezos et ses compagnons de voyage étaient alors à 106 kilomètres au-dessus de nos têtes.

Un vol neuf jours après Richard Branson. C'est à peine plus d'une semaine après que le fondateur de Virgin, Richard Branson, a effectué un vol de quelques minutes à la frontière de l'espace, que l'ex-patron d'Amazon a pris son envol. Les deux milliardaires se sont affrontés à distance dans une course au tourisme spatial. C'est Blue Origin, une structure fondée par Jeff Bezos lui-même, qui est à l'origine de ce vol. Elle prévoit deux autres lancements cette année et "beaucoup d'autres" dès 2022.