DIRECT. Suivez le lancement du premier vol habité de la capsule de SpaceX vers la Station spatiale internationale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SPACEX

: Bonjour à tous,Avec des jumelles ce soir 22h55 à 22h58 pour scruter le ciel sur la trajectoire de la fusée, sans contre-ordre météo, bien sûr https://sattrackcam.blogspot.com/2020/05/the-trajectory-of-upcoming-crew-dragon.html

: Les conseils de @étoiles pour voir passer la fusée dans le ciel ce soir ! Selon ce lien, on voit que la fusée va passer au-dessus de la région parisienne dans la nuit.

: 18h23, la Nasa indique que le vol habité de SpaceX est maintenu pour l'instant. La météo étant capricieuse du côté de la Floride, la situation peut évoluer à tout moment, et le vol serait alors remis à samedi.

: @à qui est le ciel C'est vrai, les desseins d'Elon Musk pour notre ciel avec ses flottilles de mini-satellites Starlink ne font pas forcément l'unanimité (ne serait-ce que parce qu'ils génèrent beaucoup de pollution lumineuse sur le plancher des vaches). Mais on peut se réjouir de parler d'autre chose que du coronavirus une soirée (et profitez-en car demain, ce sera le service après-vente des annonces d'Edouard Philippe, les questions sur les 100 km, les vacances et les cures thermales vont de nouveau pleuvoir :-)).

: je vois beaucoup d'engouement pour ce départ de fusée... et aucune analyse de ce que Elon Musk est en train de faire de notre ciel... n'a-t-il pas prévu d'envoyer plusieurs milliers de satellites en quelques années... en toute impunité ?...

: @Ratkiller J'avais hésité avec Rocketman comme musique d'entrée :-) N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions pour qu'on attende ce décollage en musique !





: Bonjour, Space Oddity de David Bowie eût été plus indiqué ;) Mais il n'est pas trop tard !











: Il est 18 heures. Voici les principaux titres de l'actualité :



La Commission européenne propose un fonds de relance de 750 milliards d'euros afin de faire face à la crise économique dans l'UE provoquée par la crise sanitaire.



Le dépôt des candidatures pour le second tour des élections municipales du 28 juin prochain a été fixé du 29 mai au 2 juin, a annoncé le ministre de l'Intérieur.





Deux astronautes doivent décoller aujourd'hui à bord d'une fusée de Space X, la mission la plus dangereuse et prestigieuse jamais confiée par la Nasa à une société privée.



Déjà condamnés pour fraude fiscale et déchus de leur mandat, Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés en appel à 5 et 4 ans de prison par la cour d'appel de Paris pour blanchiment et prise illégale d'intérêt.



Le comité exécutif de la Fédération française de football rejette l'élargissement de la Ligue 2 à 22 clubs la saison prochaine.

: Les curieux se pressent aux environ de Cap Canaveral, à quelques heures du lancement prévu de la fusée de SpaceX vers la Station spatiale internationale. Nos confrères du bureau de France 2 à Washington sont sur place, même si le décollage est encore incertain en raison de la météo.

: Prévu initialement ce soir, le lancement de la navette SpaceX pourrait être reporté en raison de la pluie et des orages qui arrosent le centre spatial Kennedy, en Floride. Par ailleurs, une tempête tropicale se forme au large de la Caroline du Sud, plus au Nord, ce qui pourrait représenter un risque pour les astronautes en cas d'amerrissage d'urgence dans l'Atlantique après le décollage. Les responsables de la Nasa et de SpaceX vont faire un point sur la situation.

: Pour la première fois depuis 2011 et l'arrêt de la navette spatiale américaine, deux astronautes américains vont s'élancer tout à l'heure depuis leur pays pour rejoindre la Station spatiale internationale. Leur vaisseau a été conçu par SpaceX, la société d'Elon Musk. Cette collaboration entre la Nasa et le secteur privé ouvre une nouvelle ère dans l'exploration spatiale.







BILL INGALLS / NASA / AFP



: Il est midi. Nous faisons un nouveau point sur l'actualité du jour :



Déjà condamnés pour fraude fiscale et déchus de leur mandat, Patrick et Isabelle Balkany viennent d'être condamnés à 5 et 4 ans de prison par la cour d'appel de Paris pour blanchiment et prise illégale d'intérêt.



L'hydroxychloroquine n'est plus autorisée en France contre le Covid-19, hors essais cliniques. Suivez notre direct.



Le Parlement se prononce aujourd'hui sur l'application gouvernementale StopCovid pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus. On répond à cinq de vos questions sur cette appli de traçage numérique.





#ETAPRES Relance verte, impôt sur les plus riches, patrimoine universel... Pendant une heure, l'économiste Thomas Piketty, auteur du best-seller mondial Le Capital au XXIe siècle, a répondu à nos questions. Découvrez toutes ses propositions pour relancer l'économie après la crise du coronavirus.



Deux astronautes doivent décoller aujourd'hui à bord d'une fusée SpaceX, la mission la plus dangereuse et prestigieuse jamais confiée par la Nasa à une société privée.

: Il est 8 heures. Nous faisons un nouveau point sur l'actualité du jour :



Le Parlement se prononce aujourd'hui sur l'application gouvernementale StopCovid pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus. On répond à cinq de vos questions sur cette appli de traçage numérique.





#ETAPRES Relance verte, impôt sur les plus riches, patrimoine universel... Pendant une heure, l'économiste Thomas Piketty, auteur du best-seller mondial Le Capital au XXIe siècle, a répondu à nos questions. Découvrez toutes ses propositions pour relancer l'économie après la crise du coronavirus.





#CORONAVIRUS La chute de l'indice de confiance des ménages en France s'est poursuivie en mai, mais moins nettement que lors de sa dégringolade historique d'avril pendant le confinement, a annoncé l'Insee.



Deux astronautes doivent décoller aujourd'hui à bord d'une fusée SpaceX, la mission la plus dangereuse et prestigieuse jamais confiée par la Nasa à une société privée.





: Bonjour @Polux. Oui, le décollage de la fusée Space X est bien prévu pour 22h33 (heure française). Vous pourrez le suivre dans ce live évidemment !

: Merci de confirmer l'heure de Paris pour le décollage. 22h33 ? Pourrons nous suivre en direct sur votre fil ?