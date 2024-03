Direct Starship : après deux premiers essais explosifs, suivez le nouveau décollage de la fusée de SpaceX

#STARSHIP L'essai va-t-il une nouvelle fois finir dans une boule de feu ? La fusée Starship de SpaceX, la plus puissante du monde, doit réaliser un troisième vol test, après un premier en avril 2023 et un deuxième en novembre dernier. Afin de (re)mettre ce lancement en perspective et de (re)poser les enjeux, je vous explique pourquoi ce lanceur est si scruté et attendu pour la conquête spatiale.

Starship : pourquoi le troisième vol test de la fusée de SpaceX est attendu au tournant