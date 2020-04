DIRECT. Regardez le décollage de la fusée Soyouz qui va rejoindre la Station spatiale internationale avec trois hommes à bord

Ce qu'il faut savoir

En route pour six mois de confinement dans l'espace. Deux cosmonautes russes et un astronaute américain doivent s'envoler, jeudi 9 avril, pour la Station spatiale internationale (ISS), laissant derrière eux une planète bleue en proie à la pandémie de coronavirus. Regardez dans ce direct le décollage prévu à 10h05 (heure de Paris) du cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan.

Des préparatifs chamboulés par le Covid-19. Plusieurs rituels ont été annulés pour limiter les risques de propagation de la maladie. Leurs familles et les journalistes n'ont ainsi pas été conviés, mercredi, à la traditionnelle conférence de presse précédant le départ. Cette dernière s'est donc déroulée par visioconférence, sans public.

Une quarantaine anticipée. Comme avant chaque mission spatiale, les trois hommes et leurs doublures avaient été placés en période de quarantaine, qui a cette fois commencé plus tôt pour éviter qu'ils ne contractent le virus avant le décollage. Dès le 12 mars, l'équipage a été confiné au centre d'entraînement de la Cité des étoiles, près de Moscou, et a dû faire l'impasse sur la visite coutumière de la tombe du premier homme dans l'espace, Iouri Gagarine, au pied du Kremlin.

Un nouveau modèle de fusée. Ce lancement sera le premier à bord d'une fusée Soïouz-2.1a, l'agence spatiale russe Roskosmos ayant arrêté l'année dernière l'exploitation des Soïouz-FG, plus anciennes. Ce nouveau modèle est utilisé pour des lancements sans équipage depuis 2004.

Les trois occupants actuels rentreront le 17 avril. L'Américain Chris Cassidy et les Russes Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner rejoindront à bord du laboratoire orbital le cosmonaute Oleg Skripotchka et les astronautes Andrew Morgan et Jessica Meir, qui doivent rentrer de l'ISS sur Terre le 17 avril.