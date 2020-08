DIRECT. Regardez l'arrivée sur Terre des deux astronautes américains à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SPACEX

: Léger retard pour les astronautes américains. L'amerrissage de la capsule SpaceX dans le Golfe du Mexique est désormais prévu à 14h48 et non plus à 14h41 (heures locales), ce qui correspond en France à 20h48 et non plus 20h41.

: Il est un peu plus de 18 heures et voici les principales informations de cette fin d'après-midi.



• La préfète d'Indre-et-Loire et le maire de Tours ont décidé de rendre obligatoire le port du masque dans certaines zones de la ville en soirée, de 18 heures au lever du soleil, à partir du vendredi 7 août, rapporte dimanche France Bleu Touraine. La préfecture de la Mayenne a également pris un arrêté hier pour rendre obligatoire le port du masque en extérieur dans 69 communes.





•Gérald Darmanin a annoncé 60 policiers en renfort à Lille, lors d'une visite surprise dans la ville du Nord. Cette décision fait suite à une demande de la maire de ville, réclamant plus d'hommes pour lutter contre le trafic de drogue.



• Les astronautes américains Bob Behnken et Doug Hurley poursuivent leur retour vers la Terre à bord de leur capsule SpaceX Crew Dragon. Leur amerrissage est prévu à l'ouest de la Floride, à 20h41 heure française, alors que la tempête tropicale Isaias menace le sud-est des Etats-Unis.





• Météo France a levé la vigilance orange pour canicule dans les deux derniers départements concernés, la Drôme et l'Ardèche. Le risque d'un nouvel épisode caniculaire se confirme pour la fin de semaine prochaine, ajoute le prévisionniste.

: Et voici quelques images des deux astronautes à l'intérieur de leur capsule.

: Notez que l’amerrissage a été maintenu à l'ouest de la Floride, alors que la tempête tropicale Isaias menace les côtes de l'Etat. Un site au large de la ville de Pensacola, dans le nord de l'Etat, a été retenu comme "prioritaire" pour l'amerrissage, avec une alternative en face de Panama City, si la mer était trop agitée ou les vents trop violents.

: Les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley poursuivent leur retour vers la Terre à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX. L'amerrissage est prévu aujourd'hui à 14h41 heure locale (20h41, heure française) dans le Golfe du Mexique.