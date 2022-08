DIRECT. Le décollage de la méga-fusée de la mission Artemis vers la Lune est repoussé à vendredi au plus tôt à cause d'un problème technique

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ARTEMIS

: En fait, @Gil, la prochaine date de lancement possible est vendredi. Sinon ce sera le 5 septembre. Mais le problème devra d'abord être évalué par les équipes de la Nasa avant de déterminer une nouvelle date.

: Et si ce n'est pas vendredi, ce sera quand ?

: Dommage... Mais après avoir attendu plusieurs décennies, on peut attendre quelques jours de plus. L'important c'est d'y retourner.

: C'est normal, mais bon, dégouté quand même !

: Quel dommage ! J’étais devant FranceInfo TV pour regarder le décollage de la fusée. J’espère que je serai disponible vendredi prochain pour le voir.

: Ce n’est que partie remise ! Il est plus prudent de reporter le lancement s’il y a des problèmes de moteur…

: Le décollage de la méga-fusée de la mission Artemis est annulé aujourd'hui à cause d'un problème technique sur l'un des moteurs. La prochaine tentative est repoussée "au plus tôt" à vendredi, annonce la Nasa. Suivez notre direct.

: I update: Launch is currently in an unplanned hold as the team works on an issue with engine number 3 on the @NASA_SLS core stage. Operations commentary continues at https://t.co/z1RgZwQkWS https://t.co/mFyoeRMC6q

: On vous le disait il y a quelques minutes, c'est confirmé à l'instant par la Nasa sur Twitter : le lancement de la fusée est bel et bien retardé à cause d'un problème sur l'un des moteurs, le numéro 3 du satellite. Pour le moment, aucun nouvel horaire n'est donné.

: Voilà qui vous laisse donc un peu plus de temps pour voir ou revoir ce reportage de Marc Dana, l'un des envoyés spéciaux de France Télévisions. Il était avec Thomas Pesquet, aux premières loges de la mission Artemis, à Cap Canaveral.



: The countdown clock is on a hold at T-40 minutes. The hydrogen team of the @NASA_SLS rocket is discussing plans with the #Artemis I launch director. Operational commentary continues at https://t.co/z1RgZwQkWS.

: Le décollage devait avoir lieu à 14h33 (8h33 heure locale) mais quelques problèmes ont interrompu le compte à rebours.

: e décollage de la méga-fusée Artemis est retardé pour un problème moteur. Suivez notre direct.

: 14 heures à la pendule, l'heure d'un nouveau point sur l'actualité :



Initialement prévu à partir de 14h33, le lancement d'Artemis va semble-t-il être retardé. Un problème de moteur est apparu. La Nasa devrait communiquer. Suivez notre direct.



Le procureur de la République de Nice annonce avoir ouvert une enquête pour apologie du terrorisme après la diffusion de messages diffusés sur certains réseaux sociaux "faisant référence à l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice".



Volodymyr Zelensky a pris la parole ce midi dans le cadre de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef. Le président ukrainien a lancé un appel aux entreprises du bâtiment et des autres secteurs à venir en Ukraine pour permettre la reconstruction du pays. "Nous avons besoin de vous pour reconstruire", a-t-il lancé à l'attention des patrons français.



A suivre à partir de 14h30, le discours très attendu d'Elisabeth Borne à l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef. La Première ministre devrait appeler les entreprises à la sobriété énergétique.

: Il est l'heure de vous proposer une sélection des contenus du jour sur franceinfo :



Avant le décollage de la nouvelle fusée de la Nasa, notre journaliste Louis San vous raconte quatre énigmes lunaires



Manuels scolaires, cahiers, calculatrices... Notre journaliste Noé Bauduin a passé au crible les produits incontournables du panier des parents d'élèves pour voir à quel point ils sont touchés par la hausse des prix.



• Jérôme Alonzo, l'ancien joueur du PSG et aujourd'hui correspondant football de franceinfo, réagit à l'affaire Paul Pogba.

: Le décollage n'aura a priori pas lieu à l'heure prévue, mais la Nasa reste floue sur un nouvel horaire. Il devrait être donné un peu plus tard, une fois que d'autres préparatifs auront été finalisés et que le compte à rebours sera stoppé à T-10 minutes (comme prévu)

: Bon, tout ne se passe pas exactement comme prévu du côté de Cap Canaveral. Un des quatre moteurs principaux de la méga-fusée de la Nasa n'arrive pas à atteindre la bonne température. On parle aussi d'une fissure "apparue sur l'étage principal de la fusée". Résultat : "le décollage n'aura a priori pas lieu à l'heure prévue, mais la Nasa reste floue sur un nouvel horaire", écrit une journaliste de l'AFP qui est au Centre spatial Kennedy.

: The @NASA_SLS’s core stage liquid oxygen and liquid hydrogen tanks are fully fueled and both are being replenished. Teams have given a “go” for liquid oxygen loading into the interim cryogenic propulsion stage of the @NASA_Orion spacecraft: https://t.co/D5UnS74uZk https://t.co/cX4gePBouX

: A ce propos,, le remplissage des réservoirs est toujours en cours mais l'opération prend du retard à cause d'un risque de foudre trop élevé au milieu de la nuit.

: Très simple, . La fusée de la mission Artemis I (qui doit mettre en orbite la capsule Orion) décollera du Centre spatial Kennedy, à Cap Canaveral (Floride), en début d'après-midi. Une fenêtre de tir de deux heures est prévue à partir de 8h33 heure locale, soit 14h33 en France.

: Quels sont les horaires précis pour Artemis ?

: Il est midi et c'est donc le moment de faire un point sur l'actu :



La nouvelle fusée de la Nasa, la plus puissante du monde, doit décoller pour la première fois depuis la Floride, direction la Lune. Cette mission Artemis 1 est un test sans équipage, elle doit durer six semaines. Décollage prévu en début d'après-midi, heure française. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce nouvel épisode de la conquête spatiale.





• La Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef s'ouvre avec le discours très attendu (en début d'après-midi) de la Première ministre, Elisabeth Borne, qui devrait appeler les entreprises à la sobriété énergétique. Elle va leur demander un effort de réduction de leur consommation d'énergie de 10%. Suivez notre direct.



Une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est en route pour la centrale nucléaire de Zaporijjia, a annoncé son patron, Rafael Grossi. Le G7 exige que cette équipe ait un libre accès au site. Suivez notre direct.



• Paul Pogba affirme avoir été menacé par des amis d'enfance et des bandits cagoulés, dont son frère, qui lui ont réclamé 13 millions d'euros en mars dernier. Franceinfo vous résume ses déclarations à la police, qui a ouvert une enquête pour "tentatives d'extorsion".

: C'est l'heure de faire un point sur l'actualité.



La nouvelle fusée de la Nasa, la plus puissante du monde, doit décoller pour la première fois depuis la Floride, direction la Lune. Cette mission Artemis 1 est un test sans équipage, elle doit durer six semaines. Décollage prévu en début d'après-midi, heure française. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce nouvel épisode de la conquête spatiale.





• La Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef s'ouvre avec le discours très attendu de la Première ministre, Elisabeth Borne, qui devrait appeler les entreprises à la sobriété énergétique. Elle va demander aux sociétés un effort de réduction de leur consommation d'énergie de 10%. Elle s'exprimera en début d'après-midi.



Une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est en route pour la centrale nucléaire de Zaporijjia, annonce son patron, Rafael Grossi. La mission devrait arriver sur place "plus tard cette semaine".



• Paul Pogba affirme avoir été menacé en mars par des amis d'enfance et des bandits cagoulés, dont son frère, qui lui ont réclamé 13 millions d'euros. Franceinfo vous résume ses déclarations à la police, qui a ouvert une enquête pour "tentatives d'extorsion".

: "C'est un peu le Graal. Et demain, ce sera mars."



L'astronaute Thomas Pesquet fait partie des candidats pour fouler dans un futur proche le sol lunaire. Mais la mission Artemis n'est qu'une étape pour aller vers Mars. "Parce que nous le savons et nous ne nous en cachons pas : l'intérêt scientifique est plus grand sur Mars. C'est une planète similaire à la Terre, grâce à laquelle nous pouvons lire des questions qui nous concernent : d'où vient la vie ? Est-ce qu'elle pourrait disparaître ? Est-ce que nous pouvons perdre notre atmosphère ?", assure-t-il à franceinfo.

: Bonjour @Spacefan, vous pourrez évidemment suivre le décollage d'Artemis I, qui est prévu aux alentours de 14h30 (heure française) depuis Cap Canaveral, en Floride. La page YouTube de la Nasa a déjà mis en ligne la vidéo en direct du décollage.







: Bonjour. Ou peut on suivre le lancement de la fusée qui doit aller sur la lune ? Merci beaucoup et bonne journée

: La mission Artemis ne doit pas seulement ramener l'homme sur la Lune, elle doit aussi permettre de mieux connaître notre satellite naturel et aider à résoudre quelques énigmes qui perdurent.









: "Les Américains ont déjà une grande expérience et n'ont rien à démontrer, mais ils veulent maintenir une compétence dans le vol habité, un leadership."



Est-ce le retour d'une guerre froide dans l'espace ? Pour Isabelle Sourbès-Verger, la course à la Lune qui se joue actuellement, et principalement entre Washington et Pékin, est "complètement différente" de celle qui a eu lieu lors de la guerre froide entre les Etats-Unis et l'URSS.

: L'agence spatiale américaine (Nasa) ne compte pas seulement se poser sur la Lune et revenir. Elle prévoit d'y installer une base orbitale, et d'en établir une autre à la surface de notre satellite naturel. C'est une différence fondamentale avec les missions Apollo : Artemis prévoit une installation durable et des allers-retours entre la Terre et la Lune. Surtout, cette installation sur la Lune n'est qu'une phase préparatoire pour des voyages plus lointains. A terme, la Lune pourrait devenir un point d'étape pour les missions vers Mars, et devenir la "station-service" du début de longs périples.

: Cette première phase de la mission Artemis, Artemis I, est un vol inhabité. D'ici quelques années, pour Artemis II, un vol avec des voyageurs spatiaux partira pour la Lune. Mais ils resteront "simplement" en orbite autour de la Lune. Un peu plus tard encore, pour la mission Artemis III, un vol partira avec des humains à bord. Ils iront se poser sur le satellite naturel de la Terre. Le sol de la Lune n'a pas été foulé par l'Homme depuis 1972.

: C'est le grand jour pour la mission Artemis. Le premier volet de cette mission, menée par la Nasa, doit décoller lundi après-midi (lundi matin en Floride). Direction : la Lune. Je vous explique (presque) tout sur ce nouveau chapitre de la conquête spatiale dans cet article.









: Enfin le Midi Libre et Le Télégramme s'intéressent au lancement de la mission Artemis, dont la première fusée, inhabitée, décollera de Floride cet après-midi (8h30 heure locale, 14h30 en France). Cette mission a pour but ultime de faire revenir l'homme sur la Lune.











: On débute avec le traditionnel point sur l'actualité.



La nouvelle fusée de la Nasa, la plus puissante du monde, doit décoller en début d'après-midi (heure française) de Cap Canaveral (Floride), direction la Lune. Cette mission Artemis 1 est un test sans équipage, elle doit durer six semaines.





La Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef s'ouvre avec le discours très attendu de la Première ministre, Elisabeth Borne, qui devrait appeler les entreprises à la sobriété énergétique. Elle s'exprimera en début d'après-midi.



Un pompier volontaire de 19 ans a été mis en examen et écroué pour "destruction par incendies". Il est soupçonné d'être à l'origine de 31 départs de feu dans le Médoc (Gironde), entre le 29 juillet et le 21 août.



• Paul Pogba affirme avoir été menacé en mars dernier par des amis d'enfance et des bandits cagoulés, dont son frère, qui lui ont réclamé 13 millions d'euros. Franceinfo vous résume ses déclarations à la police, qui a ouvert une enquête pour "tentatives d'extorsion".