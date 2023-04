DIRECT. Espace : suivez le premier vol test de la fusée Starship de SpaceX, la plus grande du monde

Ce qu'il faut savoir

Les férus de conquête spatiale retiennent leur souffle. La fusée Starship de SpaceX, la plus grande et la plus puissante fusée du monde, doit tenter son premier vol d'essai lundi 17 avril. Le décollage de cette géante, destinée à des voyages vers la Lune et Mars, est prévu depuis la base Starbase dans le Texas (Etats-Unis). Le lancement doit avoir lieu vers 8 heures heure locale, soit 15 heures en France. Starship n'a encore jamais volé dans sa configuration complète, avec son premier étage surpuissant, appelé "Super Heavy". Seul le deuxième étage du véhicule, le vaisseau Starship, qui donne par extension son nom à la fusée entière, a effectué des tests suborbitaux, à environ 10 km d'altitude. Starship parviendra-t-elle à décoller ? Tiendra-t-elle ses promesses ? Suivez notre direct.

Un peu moins d'un tour de la Terre. Le plan de vol de lundi prévoit plusieurs étapes claires. Environ trois minutes après le décollage, le premier étage doit se détacher et retomber dans les eaux du golfe du Mexique. Le vaisseau Starship doit alors continuer seul son ascension et effectuer un peu moins d'un tour de la Terre avant de retomber dans l'océan Pacifique.

Elon Musk mise sur un échec. Le milliardaire et patron de SpaceX a averti sur Twitter que ce vol d'essai ne serait "probablement pas un succès". Le milliardaire craint notamment que l'un des 33 moteurs de "Super Heavy" explose et provoque un "effet domino" en se propageant aux autres. "Cela prendrait sûrement plusieurs mois pour reconstruire le pas de tir si nous le faisons fondre", redoute-t-il. "Si on s'éloigne assez du pas de tir avant qu'il y ait un problème, je considérerai ça comme un succès."

Le vaisseau choisi par la Nasa pour retourner sur la Lune. Ce vol inaugural est suivi de très près par l'Agence spatiale américaine. La Nasa a choisi ce vaisseau pour poser ses astronautes sur la Lune lors de la mission Artemis 3, qui est officiellement prévue en 2025. Selon les plans de la Nasa, ils quitteraient le sol à bord de la nouvelle méga-fusée de la Nasa, SLS, et se rendraient jusqu'la Lune grâce à la capsule Orion. Celle-ci s'amarrera alors à Starship, qui aura été préalablement placé en orbite lunaire.