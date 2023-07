Direct Espace : suivez le lancement de la mission européenne Euclid, qui va étudier le côté obscur de l'univers

Elle ambitionne de faire la lumière sur des mystères parmi les plus importants du cosmos. La mission européenne Euclid doit décoller, samedi 1er juillet, pour étudier la matière noire et l'énergie noire. Deux notions dont nous ignorons tout mais qui représentent 95% de l'univers. Le téléscope spatial, qui va scruter quelque 12 milliards d'objets pendant au moins six ans, doit quitter la Terre depuis la base américaine de Cap Canaveral (Floride). Bien que menée par l'Agence spatiale européenne (ESA), la mission Euclid est embarquée à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Le décollage est prévu à 17h11 (heure française). Suivez notre direct.

Un départ depuis la Floride avec SpaceX. Empêtrée dans des difficultés d'accès à l'espace avec la fin de la fusée Ariane 5 et le retard d'Ariane 6, l'Europe a fini par faire appel à la société privée du milliardaire Elon Musk pour le lancement d'Euclid. Le téléscope spatial décollera donc à bord d'une fusée Falcon 9.

Direction le point de Lagrange 2. Le vaisseau de deux tonnes, 4,7 mètres de haut et 3,5 mètres de large, doit se placer en orbite sur ce point appelé L2 situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, considéré comme le nouvel eldorado de l'astronomie. Le célèbre téléscope James Webb fait partie des engins qui se trouvent là-bas.

Les plus grands défis de la physique moderne. La mission Euclid doit réaliser une carte en trois dimensions. Celle-ci sera la plus précise et la plus profonde jamais réalisée. Elle doit permettre aux scientifiques de retracer l'évolution des grandes structures du cosmos et de mieux comprendre la matière noire et l'énergie noire. Parvenir à les caractériser pourraient conduire à la découverte de nouvelles particules ou à changer les lois actuelles de la physique.