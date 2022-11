DIRECT. Espace : suivez la présentation de la nouvelle promotion d'astronautes européens

#ESPACE L'Agence spatiale européenne (ESA) dévoile sa nouvelle promotion d'astronautes, qui comptera entre quatre et six élus. Et suspense... "Il y aura probablement un Français ou une Française", a révélé Philippe Baptiste, président directeur général du Centre national d'études spatiales (Cnes), interrogé sur franceinfo. Suivez en direct la présentation de la nouvelle promotion d'astronautes européens.