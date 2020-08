Deux astronautes américains de la capsule SpaceX sont en route pour leur retour sur Terre

"Et les voilà partis !", a tweeté la Nasa, dimanche 2 août, en annonçant que les Américains Bob Behnken et Doug Hurley avaient quitté la Station spatiale internationale (ISS) pour revenir sur Terre.

Les premiers astronautes à avoir atteint l'ISS à bord d'un appareil américain en presque dix ans en sont repartis samedi, dans la capsule Crew Dragon de SpaceX, malgré des risques d'ouragan en Floride. Sur les images de la Nasa, on la voit se détacher doucement et sans accroc de l'engin dans l'obscurité de l'espace.

Quelques heures plus tôt, les deux astronautes avaient fait leurs adieux aux trois collègues qu'ils laissent derrière eux.

And they are off! @AstroBehnken and @Astro_Doug have left the @Space_Station!



️62 days on board

~1024 Earth orbits

Saw 1 visiting vehicle leave & 1 arrive

~114 hours of research

‍ 4 spacewalks for @AstroBehnken with @Astro_SEAL



Tune in @ https://t.co/0tGwqaAWLt pic.twitter.com/mLf43S4QTP