Des chercheurs japonais vont tester "pour la première fois" un mini ascenseur dans l'espace

Des chercheurs japonais vont expérimenter mardi 11 septembre un ascenseur spatial miniature. À terme, ils espèrent mettre au point un ascenseur qui relierait la Terre à l'espace.

"C'est une faisabilité complexe", a estimé sur franceinfo Christophe Bonnal, expert à la direction des lanceurs au Centre national d'études spatiales (Cnes). "Il y a des arguments sur lesquels on a progressé (...) mais il y a aussi des critères qui font qu'on peut en douter fortement", affirme-t-il.

franceinfo : À quoi ressemblerait cet ascenseur spatial ?

Christophe Bonnal : Il y aurait un câble qui partirait du sol et qui monterait dans l'espace, au moins jusqu'à l'orbite géostationnaire, c'est-à-dire 36 000 km au-dessus de l'équateur. De l'autre côté, au-dessus encore, il faudrait un contrepoint, de manière à maintenir le tout en équilibre, l'idée étant de se stabiliser par la force centrifuge liée à la rotation de la Terre. Ensuite, le principe est donc de monter le long de ce câble grâce à des cabines d'ascenseur qui peuvent monter des satellites ou des passagers jusqu'à l'orbite géostationnaire ou au-delà.

A quoi pourrait servir cet ascenseur ?

Premièrement, ça permet de monter des satellites en orbite géostationnaire. L'orbite géostationnaire (...) est très utile pour tous les gros satellites de télécommunications. Ça représente les deux tiers du marché commercial mondial, au niveau des lanceurs et des fusées comme Ariane et autres. Ça permettrait de monter ces satellites directement là-haut. Les promoteurs du système disent que c'est 1 000 fois moins cher qu'avec une fusée : il faudra voir à quoi ça ressemble et faire les comptes mais ça serait une alternative. Là où c'est intéressant, c'est si vous montez plus haut que l'orbite géostationnaire. A ce moment-là, vous vous trouvez à une vitesse plus élevée et, si vous lâchez, vous pouvez partir directement vers la Lune ou vers Mars. Il y a donc une ouverture vers l'espace plus lointain.

Où en sont les travaux ? Est-ce qu'on est vraiment sur les balbutiements ou est-ce que c'est avancé ?

C'est une faisabilité complexe. Il y a des arguments sur lesquels on a progressé, qui font que ça pourrait marcher au niveau de la résistance des matériaux et autres mais il y a aussi des critères qui font qu'on peut en douter fortement, notamment les débris spatiaux qui vont risquer de couper le câble de l'ascenseur. On peut cependant se dire que tout a une solution. En revanche, avec l'expérience japonaise qui est menée aujourd'hui, c'est la première fois qu'il y aura deux petits satellites (...) reliés par un câble de 10 mètres. Là, on va avoir le petit ascenseur qui va s'entraîner à passer d'un cube à l'autre. (...) C'est donc la première fois qu'on va tester dans l'espace, en condition orbitale, le transfert par mécanique d'ascenseur d'un endroit A à un endroit B.