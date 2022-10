De la musique pour les extraterrestres : une série d’extraits musicaux envoyée dans l’espace au-delà de notre système solaire

Et s’il existait dans l'espace une forme de vie extraterrestre, quelque part dans l’Univers, capable d’interagir avec nous ? Ne doit-on pas tenter d’entrer en contact avec ? C’est ce qu’entendent faire les membres d’un projet appelé Beyond Stihia, démarré en Ouzbékistan, autour d'un festival de musique. Si on en croit leur annonce, leur message doit être envoyé ce 4 octobre vers une exoplanète, bien au-delà de notre système solaire.

>> Oumuamua est-il "le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre", comme l'affirme un célèbre astrophysicien de Harvard ?

Pour fabriquer ce message, les initiateurs de ce projet artistique et technologique, ont d'abord sélectionné une série d’extraits musicaux, composés pour la plupart par des DJ locaux ou internationaux…

Destination K2-18b à 124 années-lumière de chez nous

Les morceaux ont ensuite été formatés sous forme de code binaire, comme dans un ordinateur, pour pouvoir être envoyées dans l’espace via une station de radio-satellites installée au Royaume Uni.

Ce matin sur @franceinfo , je parlais d'exoplanètes et de vie ailleurs. Si un jour on découvre une civilisation ailleurs, on leur signale notre présence ou on se cache?



C'est peu probable de toutes façons. Et si les civilisations technologiquement avancées s'auto-détruisaient? https://t.co/u30hvmQT13 — Eric Lagadec (@EricLagadec) October 4, 2022

23 milliards de kilomètres de la Terre

Objectif final : K2-18b, une planète et son étoile situées à 124 années-lumière de nous, ce qui veut dire que le message va mettre 124 ans à arriver sur place et, si jamais une hypothétique intelligence extraterrestre le capte, et le comprend, la réponse ne nous arrivera pas avant 124 années de plus.

Il faudra donc être patient, mais ce n’est rien par rapport au plus célèbre message ainsi envoyé à travers l’univers : le 16 novembre 1974, message dit d’Arecibo, du nom du radiotélescope utilisé pour l’occasion. La cible était un amas d’étoiles situé à 22 000 années-lumière de nous. Délai d’attente d’une éventuelle réponse donc : 44 000 ans. D'autres messages du même genre ont été envoyés dans l'espace, mais via des sondes, par exemple à bord de Voyager 1, lancée en 1977, et qui se trouve aujourd'hui à plus de 23 milliards de kilomètres de la Terre.