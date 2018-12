Dans les coulisses du lancement de la fusée Ariane 5

La fusée Ariane 5 s'apprête à décoller de Kourou, en Guyane française. Derrière les drapeaux européens, une fusée et des centaines de millions d'euros d'enjeux commerciaux. À bord d'Ariane 5 se trouvent deux satellites, un indien et un coréen. Les équipes techniques font leurs derniers réglages. La fusée est ensuite amenée très lentement vers son pas de tir. Au moment du lancement, les visages sont crispés : quatre années de travail sont en jeux. Lancement réussit et les Coréens ne regrettent pas d'avoir misé sur Arianespace.

Space X, un sérieux concurrent

Depuis quarante-cinq ans, l'Europe, la France en particulier, est championne du monde de ces tirs. Mais jusqu'à quand ? SpaceX est un sérieux concurrent pour Ariane 5. Alors qu'un lancement d'Ariane 5 coûte 180 millions d'euros, un lancement de Space X n'en coûte que 90 millions d'euros. "Space X peut s'appuyer sur un marché institutionnel américain très structuré", justifie Stéphane Israël, le président directeur général Arianespace.

Le JT

Les autres sujets du JT