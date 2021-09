Conquête spatiale : Philippe Croizon pourrait devenir la première personne en situation de handicap à partir dans l'espace

Le Français, Philippe Croizon, amputé des quatre membres est arrivé il y a quelques jours à Cap Canaveral aux États-Unis pour rencontrer Elon Musk, le patron de Space X et Tesla. Il assistera dans quelques jours à l'envol de Space-X. "Le fait que je sois présent ici, c'est vraiment une victoire. Et après, si j'ai la possibilité d'aller dans l'espace vraiment ce serait la cerise sur le gâteau", raconte Philippe Croizon depuis les États-Unis.

Elon Musk frappé par le culot du Français

L'objectif personnel du Français est de rentrer dans l'histoire de la conquête spéciale en devenant le premier handicapé dans l'espace. La genèse de cette rencontre entre Elon Musk et Philippe Croizon remonte au 20 novembre 2020 lorsque le Français interpelle l'Américain sur Twitter : "Salut Elon, je suis un aventurier français sans bras et sans jambes, tu peux m'envoyer dans l'espace que je montre que tout est possible." Le patron de Space-X a été surpris par le culot du Français et il a lui a répondu dans les heures qui ont suivi : "Un jour, nous essayerons de t'envoyer dans Starship." L'espoir est réel pour Philippe Croizon, des spécialistes travaillent déjà sur la création d'une prothèse adaptée.