Conquête spatiale : en Floride, le décollage d'une fusée vers la lune suscite l'engouement

À Cap Canaveral (États-Unis) et dans les villes alentours, l'engouement est immense autour du lancement, prévu lundi 29 août au matin, d'une fusée qui se dirigera vers la lune. "Tous les Américains avec qui nous avons parlé nous l'ont tous dit, avec beaucoup d'émotion et de fierté dans la voix : 'Ça y est, on retourne enfin sur la lune'", raconte Camille Gutin, en duplex. Une fierté qui se fait sentir avec les nombreux visiteurs de la côte de la Floride. "Depuis la navette spatiale, il n'y a rien eu d'aussi important. Retourner sur la lune, vous vous rendez compte comme c'est génial ?", s'enthousiasme un homme.

Jusqu'à 500 000 personnes attendues pour le décollage

Entre 200 000 et 500 000 personnes sont attendues pour le décollage lundi matin. Dans ce restaurant avec vue sur la NASA, le patron a déjà prévu d'ouvrir plus tôt. "On va avoir deux serveuses sur la plage qui vont proposer des cocktails et des petits déjeuners le matin", s'enthousiasme Travor Yartsky, gérant du bar Coconuts on the Beach.