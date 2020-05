Conquête de l'espace : décollage réussi pour la fusée SpaceX

La deuxième fois aura, donc, été la bonne. Dans la nuit de samedi 30 à dimanche 31 mai, la fusée du constructeur SpaceX a décollé de la base de Cap Canaveral, en Floride (États-Unis), avec à son bord deux astronautes. Ils arriveront dans la soirée dans la station spatiale internationale (ISS). Le lancement de la navette produite par la société du milliardaire Elon Musk est historique : c'est le premier vol spatial américain habité depuis neuf ans.

Première étape avant le retour sur la Lune

Au sol, le président Donald Trump a sauté sur l'occasion pour vanter ses propres mérites. "Il y a quatre ans, cet endroit était quasiment fermé. Le programme spatial était fini, la navette était morte et maintenant, on est le leader du monde", a-t-il déclaré. Le programme de coopération entre le secteur privé et la Nasa a débuté sous le mandat de George W. Bush et a été financé sous celui de Barack Obama. De son côté, Donald Trump a promis un retour sur la Lune dès 2024.