Centième mission pour Ariane 5

Depuis sa mise en service en 1996, Ariane 5 est un immense succès commercial : 60% de parts de marché et 94 lancements réussis sur 99 tentés. Un géant du spatial pourtant sévèrement concurrencé par l'Américain SpaceX, devenu au fil des années un poids lourd dans le domaine. La société dirigée par le milliardaire Elon Musk a développé le "low cost" dans l'industrie spatiale en proposant des tirs trois fois moins chers que ceux d'Ariane (50 millions contre 150 millions d'euros).

Ariane 6 attendue pour 2020

SpaceX a en outre développé une technologie lui permettant de faire revenir ses lanceurs sur la terre ferme pour pouvoir les réutiliser par la suite. Une technologie absente du projet Ariane 6, une fusée plus polyvalente et moins chère qu'Ariane 5, qui permettra d'augmenter le nombre de lancements et qui devrait entrer en service en 2020.

