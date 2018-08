Un ptérosaure, premier vertébré capable de voler, est découvert aux Etats-Unis

Apparus il y a environ 225 millions d'années, les ptérosaures ont dominé le ciel pendant plus de 160 millions d'année, jusqu'à leur disparition à la fin du Crétacé.

"Ni oiseau, ni dinosaure". Une nouvelle espèce de ptérosaure, le premier vertébré capable de voler a été découverte aux Etats-Unis, selon une étude publiée dans Ecology & Evolution (en anglais), lundi 13 août.

"Il existe peu de fossiles de ptérosaure. Ce sont des animaux à la mécanique délicate, construits pour voler. Après leur mort, leurs os ne résistent pas aux temps", explique Brooks Britt, principal auteur de l'étude. Apparus il y a environ 225 millions d'années, les ptérosaures ont dominé le ciel pendant plus de 160 millions d'année jusqu'à la fin du Crétacé, époque où ils ont totalement disparu.

Une envergure d'1,5 mètre

Caelestiventus hanseni est dans "un état exceptionnel" de conservation. Notamment son long crâne étroit, haut de 18 cm, fendu d'une énorme mâchoire très dentée. D'une envergure de 1,5 mètre, il est plutôt grand comparé aux autres ptérosaures primitifs connus, d'autant plus qu'"il est mort avant d'avoir atteint sa taille normale", note le chercheur Brooks Britt.

Communément appelé "ptérodactyles", ce reptile volant, vieux de plus de 200 millions d'années, a été découvert dans l'Utah dans l'ouest des États-Unis. A cette époque, on y trouvait une oasis perdue dans un immense désert recouvert de dunes de sable géantes. Un environnement extrême, où les chercheurs ne s'attendaient pas à découvrir cet animal à un stade aussi primitif. Cette découverte montre que, même au tout début de leur évolution, les ptérosaures étaient présents dans de nombreuses régions et pouvaient s'adapter à des milieux très différents.