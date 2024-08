Près de 80 empreintes de dinosaures vieilles de 200 millions d’années retrouvées en Lozère

Après des fouilles de six jours, 79 empreintes de dinosaures vieilles de 200 millions d’années ont été retrouvées à Saint-Laurent-de-Trèves (Lozère), rapporte, mardi 6 août, France Bleu Gard Lozère.

Des paléontologues sont venus sur le site de Saint-Laurent-de-Trèves, où des premières empreintes de dinosaures ont été retrouvées en mai 2023. C’est un promeneur qui avait d’abord fait la découverte des traces et les avait signalées. "C'est une découverte capitale pour les scientifiques", explique Jean-David Moireau, paléontologue. Après cette trouvaille, un projet scientifique a ensuite été monté pour réaliser des fouilles sur le site.

Une découverte "remarquable"

Plus d’un an après, la mission a enfin pu être menée à son terme et le site a révélé plusieurs dizaines de nouvelles empreintes de dinosaures. "On a retrouvé 79 empreintes sur une surface assez restreinte de 150 mètres carrés. C'est remarquable", se réjouit Jean-David Moireau.

Les empreintes sont celles de tridactyles, c'est-à-dire à trois doigts, il y a aussi des traces de bipèdes carnivores qui datent de 200 millions d'années. Certains mesuraient près de quatre mètres de long, décrit France Bleu Gard Lozère. Le site va être recouvert à la fin des recherches. La commune de Saint-Laurent-de-Trèves n’a pas encore dit si elle comptait valoriser le site, avec des panneaux par exemple.