Dinosaures : une nouvelle espèce découverte en Normandie

Il y a 100 millions d’années, le Caletodraco cottardi, un dinosaure de six mètres de long et pesant une tonne, vivait en Normandie. Son squelette a été découvert l’été dernier dans cette région.

Il y a 100 millions d’années, le Caletodraco cottardi, un dinosaure de six mètres de long et pesant une tonne, vivait en Normandie. Son squelette a été découvert l’été dernier dans cette région.

C’est un prédateur aux griffes acérées et aux jambes puissantes et rapides. Le Caletodraco cottardi représente une nouvelle espèce de dinosaure découverte sur les plages de Normandie. Un redoutable chasseur avec une mâchoire aux dents pointues. Les restes de ce dinosaure ont été trouvés au pied de l'immense falaise de craie dans la commune de Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime), non loin des falaises d’Étretat.



Le dinosaure doit son nom à Nicolas Cottard, un paléontologue amateur qui a repéré les premiers ossements fossilisés. Deux ans après une première trouvaille, Nicolas Cottard a découvert d’autres fossiles du même dinosaure.

Vivant il y a 100 millions d'années

Il y a 100 millions d’années, le niveau de la mer était beaucoup plus élevé. De plus, les continents n’avaient pas leur forme actuelle. La Normandie était submergée par l’eau. Le climat était alors beaucoup plus chaud qu’aujourd’hui et le paysage très différent. C’est dans cet environnement que vivait ce dinosaure.

Le Caletodraco est probablement mort près de l’eau, son cadavre ayant été emporté vers la mer.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.