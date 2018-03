Des chercheurs américains parviennent à isoler 21 expressions du visage

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont pris environ 5 000 photos de 230 étudiants.

Le visage humain est capable de tant d'expressions. Des chercheurs de l'université d'Ohio (Etats-Unis) sont parvenus à isoler 21 expressions faciales, raconte le HuffPost. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Proceedings of the national academy of sciences (PNAS). Pour y parvenir, ils ont pris environ 5 000 photos de 230 étudiants. Comment ? En les faisant réagir à des phrases comme "vous sentez mauvais" ou "vous venez tout juste d'apprendre une excellente nouvelle".

Ils ont par la suite eu recours à un logiciel qui permet de dégager les différences ou similitudes dans une expression. En conclusion, ce sont donc 21 états émotionnels qui ont pu être mis en avant alors que seulement six émotions étaient auparavant étudiées par les scientifiques : la peur, la colère, la joie, la tristesse, la surprise et le dégoût.

"Nous avons trouvé une grande homogénéité dans la façon dont les gens bougent leurs muscles faciaux pour exprimer 21 catégories d'émotions", explique au HuffPost Aleix Martinez, chercheur en sciences cognitives et auteur de l'étude. "C'est tout simplement stupéfiant. Cela veut dire que ces 21 émotions sont exprimées de la même façon par presque tout le monde, du moins dans notre culture."