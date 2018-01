Une boule à facettes en orbite autour de la Terre ? Les astronomes ne trouvent pas cette idée lumineuse

Depuis quelques jours, une boule à facettes tourne autour de notre planète. Humanity Star – c'est son nom – a été mise en orbite par la société aérospatiale privée Rocket Lab et devrait rester environ neuf mois dans notre ciel. Lancée dimanche 21 janvier depuis un pas de tir situé à Mahia (Nouvelle-Zélande), cette boule à facettes dépourvue de toute fonction scientifique a pour but de "nous rappeler à tous notre place fragile dans l'univers", explique Peter Beck, le fondateur de Rocket Lab.

Introducing The Humanity Star - a bright, blinking satellite now orbiting Earth, visible to the naked eye in the night sky. Launched on #StillTesting, The Humanity Star is designed to encourage everyone to look up and consider our place in the universe. Website coming soon pic.twitter.com/wvIEcXelVk