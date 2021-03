Un gros astéroïde est passé à proximité de la Terre

Le plus gros astéroïde à frôler la Terre en 2021 est passé dimanche 21 mars à deux millions de kilomètres de distance, selon la NASA, offrant une formidable opportunité aux astronomes d'étudier une roche formée au début du système solaire. Le corps rocheux est passé à une distance représentant environ cinq fois la distance Terre-Lune mais suffisamment près pour être considéré comme "potentiellement dangereux".

Un astéroïde baptisée 2001 FO32

La NASA suit et répertorie tous les objets célestes susceptibles de percuter la Terre et de provoquer d'immenses dégâts, comme lorsqu'un astéroïde avait anéanti, il y a 66 millions d'années, 75% de toute forme de vie terrestre. L'astéroïde, appelé 2001 FO32, est passé dimanche à 15 heures au plus proche de notre planète dimanche, selon l'observatoire de Paris. Selon la NASA, il filait à 124 000 km/h.

Cet événement doit permettre aux astronomes de mieux connaître la composition du corps rocheux, dont le diamètre est estimé à 900 mètres. Etudier les astéroïdes et les comètes qui s'approchent de notre planète permet aux scientifiques de mieux comprendre l'histoire et le fonctionnement du système solaire. Cela permet également de constituer une base de données précieuse sur des menaces potentielles, des tels corps rocheux étant susceptibles de détruire un jour la planète.