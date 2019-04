VIDEO. 50 ans après, pourquoi retourner sur la Lune ?

Le premier pas de l'Homme sur la Lune, c'était le 21 juillet 1969. Cinquante ans plus tard, les projets d’un retour sur notre satellite se précisent. Mais que fait-on sur et autour de la Lune ? La prochaine étape nous amène-t-elle sur Mars ? Scientifiques et spécialistes ont répondu aux questions de franceinfo.