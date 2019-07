La Nasa découvre un trou noir qui remet en question ce que l'on sait des trous noirs

"Comme si les trous noirs n'étaient pas assez mystérieux comme ça." Les astronomes américains de la Nasa ont repéré un trou noir inhabituel au cœur de la spirale de la galaxie NGC 3147, située à 130 millions d'années-lumière, a indiqué l'agence spatiale américaine, jeudi 11 juillet. L'aspect de ce trou noir, repéré grâce au télescope Hubble, contredit les théories de l'astronomie telles qu'on les connaît.

Après l'avoir scruté dans le cadre d’une étude publiée ce même jour dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, les astronomes se sont aperçus qu'un tel trou noir ne devrait pas exister. "Les prédictions des modèles actuels concernant la dynamique des gaz dans les galaxies faiblement actives ont clairement échoué", a ainsi déclaré l'un des auteurs de l'étude, Stefano Bianchi, de l'université de Rome.

