La Lune disposera bientôt d'un réseau 4G

La conquête spatiale passe par ce genre d'avancée technologique. La Lune va bientôt se doter d'un réseau 4G. Le projet est développé par Audi, Nokia, Vodafone et une société allemande nommée PTScientists. Nokia a annoncé dans un communiqué que le projet devrait se réaliser en 2019, à l’occasion du cinquantième anniversaire du premier pas de l'Homme sur l'astre lunaire.

"We are a lunar transportation company" is definitely the best pitch I have heard at #mwc18 - @ptscientists sending this little one to the moon next year backed by @audi @vodafoneuk & @nokia https://t.co/qZ0YYeZPDV pic.twitter.com/tNgZNHaNeo