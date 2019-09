Grand Genève : 150 communes éteignent les lumières

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans la montagne du Salève, en Haute-Savoie, les promeneurs ont pris de la hauteur pour laisser tomber la nuit, prêts pour certains à affronter leur peur du noir, pour d'autres, à enchanter l'obscurité. "C'est quand même le grand moment où vous avez tout un territoire sur notre petite planète qui fonce à 115 000 km/h autour du Soleil. L'ombre de la Terre, c'est la nuit, et aujourd'hui on la respecte", se réjouit Pascal Moeschler, conservateur du Muséum de Genève et initiateur de "La Nuit est Belle !".

Lever les yeux au ciel

150 communes ont tenté l'expérience : éteindre l'éclairage public et inciter les habitants du Grand Genève à lever les yeux au ciel. Ils étaient nombreux à 1 379 m d'altitude, vendredi 27 septembre, pour vivre l'aventure inédite tous ensemble. Pour l'un des spectateurs, les lumières ne sont pas synonymes de pollution, mais "signe de civilisation". Il s'agit alors de trouver l'équilibre avec la nature. "Vous rendez l'invisible visible, donc vous modifiez le rapport proie-prédateur", explique Éric Achkar, président de la Société astronomique de Genève et initiateur de cet événement, à propos des lumières.