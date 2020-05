États-Unis : le lancement de la fusée de SpaceX provoque l'engouement

Vers 22h, heure de Paris, dans la soirée de mercredi 27 mai, la fusée de l'entreprise SpaceX doit décoller depuis la base spatiale de Cap Canaveral, dans l'État de Floride (États-Unis). à son bord, deux astronautes. Si ce décollage n'est pas une prouesse technique, cela fait neuf ans que l'Amérique n'avait pas envoyé d'humains dans l'espace. Alors, ce lancement provoque l'engouement outre-Atlantique.

"Promener nos petits 4x4" sur Mars

Donald Trump a fait de la conquête spatiale un de ces objectifs. Dans les prochaines années, la Nasa entend installer une base sur la Lune et, même, envoyer des humains sur Mars. "On est des Américains, on peut faire cela. On peut retourner sur la Lune, on va mettre les pieds sur Mars, on va s'y promener et même y promener nos petits 4x4", se réjouit un fan d'espace, présent autour de la base pour assister au lancement.

