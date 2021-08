Espace : Boeing retarde son vol d'essai non habité vers l'ISS

Mission reportée. Boeing a annoncé mardi 3 août retarder le vol d'essai non habité de sa capsule spatiale Starliner vers la Station spatiale internationale (ISS). En cause : un problème dans le système de propulsion. Le vaisseau devait s'élancer vers l'espace depuis cap Canaveral, en Floride, à 13h20 (heure locale), à bord d'une fusée Atlas V construite par le consortium United Launch Alliance. Mais près de deux heures avant le lancement, Boeing a annoncé sur Twitter que ses plans avaient changé .

We're standing down from today's #Starliner Orbital Flight Test-2 launch.



During pre-launch preparations, our engineers detected unexpected valve position indications in the propulsion system.



Read the full statement: https://t.co/uQBjvq8ObU pic.twitter.com/4X2INbZj7Q