Espace : AMADEE-18, la base qui simule la vie sur Mars

Encore sur terre, quelques humains vivent déjà à l'heure martienne. Chercheurs, inventeurs, professionnels de l'espace sont les invités spéciaux et spatiaux du Sultanat d'Oman. AMADEE-18 est un projet privé visant à simuler les conditions de vie sur Mars qui permettront peut-être un jour l'exploitation des ressources martiennes. Si un jour c'était possible et autorisé.

Un problème technique et politique

"Pouvons-nous simplement aller là-bas et prendre des ressources ? Certaines lois internationales disent que l'espace est à fondamentalement pour tout le monde, qu'il n'appartient pas à un état spécifique. Il y a donc quelques points à régler d'un point technique, économique, mais aussi politique", explique Alexander Soucek, responsable du projet AMEDEE-18. Sur ce point, l'Union européenne n'a toujours pas pris position.