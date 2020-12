En images "Grande conjonction" : la danse céleste entre Jupiter et Saturne

C'était le spectacle à ne pas manquer pour les passionnés d'astronomie, qui avaient bien en tête la date exacte en France : lundi 21 décembre, à 19h22. Les deux plus grosses planètes du système solaire, Jupiter et Saturne, se sont rapprochées au maximum lundi 21 décembre lors d'une "grande conjonction" comme la désignent les astronomes, qui ne se reproduira qu'en 2080 dans de telles proportions.

A 19h22, les deux géantes gazeuses apparaissaient dans le même champ de vision d'un instrument d'observation, donnant l'impression de se frôler alors qu'elles se situaient en réalité à plus de 730 millions de kilomètres l'une de l'autre. C'est ce que montre cette image prise en Australie.

Great Conjunction. Jupiter and it's 4 largest moons (550 million miles away) and Saturn (1 billion miles away). Telescope image from Melbourne, Australia by Sajal Chakravorty pic.twitter.com/q5971CTD4A — Tom Kierein (@TomKierein) December 22, 2020

Dans le monde entier, les internautes ont publié leurs meilleurs photos de cet événement visuellement impressionnant.

#jupitersaturnconjunction on Dec 21st at 00:18UT. https://t.co/3RtfDFD1Yw A combination of several exposures to reveal the moons of both planets. The GRS is visible on Jupiter. Titan is seen to lower right of Saturn. pic.twitter.com/bmteP3UDjN — Damian Peach (@peachastro) December 21, 2020

Check out this incredible image of Jupiter and Saturn as they approach conjunction, taken with the Lowell Discovery Telescope near Happy Jack, Arizona! ✨

: Bosh/Levine/Lowell Discovery Telescope/NSF pic.twitter.com/FwUMTvY5LL — Lowell Observatory (@LowellObs) December 21, 2020

Les meilleures conditions d'observation se situaient dans les zones proches de l'Equateur, tandis qu'en Europe occidentale, et dans une grande partie de l'Afrique, il fallait porter son regard vers le sud-ouest.

Photo de la "grande conjonction" dans le ciel de Montembœuf (Charente), en France, le 21 décembre 2020. (QUENTIN SAISON / HANS LUCAS / AFP)

En Inde, des centaines de fans d'astronomie se sont rassemblés au Musée industriel et technologique Birla de Calcutta, où ils ont pu admirer la danse cosmique à travers un télescope.

Impression de fusion entre les deux astres

Ce rendez-vous inhabituel s'est produit de manière fortuite le jour du solstice d'hiver pour l'hémisphère nord. Le rapprochement apparent entre les deux planètes avait déjà commencé depuis plusieurs mois, avant d'atteindre une distance minimale lundi donnant presque l'impression que les deux astres dans le ciel ne faisaient qu'un.

La dernière Grande conjonction avait eu lieu en 2000, mais il faut remonter à 1623 pour retrouver un écart aussi petit que celui de lundi. Et avant de retrouver une conjonction aussi rapprochée, il faudra attendre... le 15 mars 2080.