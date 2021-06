DIRECT. Eclipse partielle : regardez le Soleil disparaître derrière la Lune à partir de 11 heures en France métropolitaine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ECLIPSE

: L'éclipse solaire commence à être visible depuis le site de l'Observatoire de Paris basé à Meudon.





: Le début de l'éclipse est attendu pour 11h12 à Meudon (Hauts-de-Seine), où se situe le spectrohéliographe de l'Observatoire de Paris. Cet instrument permet d'obtenir des images en noir et blanc du soleil.

: Ca y est : l'Observatoire de Paris a commencé à diffuser l'éclipse solaire qui doit débuter d'un instant à l'autre. Suivez cet événement en direct et en images avec nous par ici.





: Vous avez mille fois raison. Rappelons donc les bases : il est impératif de ne pas regarder l'astre directement, même avec des lunettes de soleil ou à travers un nuage. Les plus curieux devront se protéger avec des lunettes vendues dans les magasins d'astronomie (attention aux lunettes d'éclipse usagées), ou utiliser les moyens d'observation des astronomes amateurs. On peut peut aussi la contempler indirectement, en projection sur le sol par exemple. Ou, encore mieux, suivre le phénomène en direct et en toute sécurité sur YouTube grâce à l'Observatoire de Paris !

: Il serait bien je pense d'avertir sur le danger pour les yeux dans chacun de vos messages au sujet de l'éclipse ! Tout le monde ne va pas remonter les posts jusqu'ici.

: Attention aux yeux !

: Tous les Français ne seront pas égaux face à l'éclipse solaire qui doit débuter d'ici une vingtaine de minutes, et durer jusqu'à 13 heures. Les amateurs d'astronomie pourront en effet observer une fraction du Soleil occultée par le disque noir de la Lune, à 16% à Lille, 13,2%% à Paris, 5,5% à Toulouse et seulement 2,8% à Marseille.... "Plus on ira vers le Sud-Est, moins l'obscuration sera importante", explique Florent Delefie, de l'Observatoire de Paris, qui retransmettra l'évènement en direct sur YouTube.

: Nous vous proposerons de suivre cette éclipse en direct. L'observatoire de Paris diffusera à partir de 11 heures des images de l'événement grâce à son matériel de pointe.

: C'est pour bientôt ! Une éclipse solaire parcourra à la mi-journée le ciel de l'hémisphère nord, sur une bande d'environ 500 km courant du Canada à la Sibérie, en passant par l'Europe, où elle ne sera que partielle mais tout de même dangereuse pour les yeux. Nous vous disions tout à ce sujet dans cet article.