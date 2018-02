Des Français ont trouvé comment prévoir les éruptions solaires

"Une éruption solaire, c'est une immense quantité d'énergie qui peut atteindre la valeur de dix milliards de bombes atomiques", explique l'astrophysicien Tahar Amari.

"On a étudié les dernières heures de la grossesse d'une éruption en faisant une sorte d'échographie prénatale. Et on a découvert le bébé. Le bébé est une corde qui se développe dans un cocon protecteur. Quand le bébé va sortir, il va produire une éruption", détaille le scientifique français d'origine algérienne.

Une méga éruption d'ici 2028 ?

Il y a cinq ans, une méga éruption solaire a raté de peu la Terre. "Elle aurait pu produire des effets cumulés sur les réseaux électriques qui auraient pu être coupés sur une grande échelle, paralyser les systèmes de communication : portables, GPS, transports aériens...", rappelle-t-il.

"Des collègues américains de San Diego ont chiffré à 12,7% la probabilité d'avoir une très grosse éruption dans les dix prochaines années", conclut Tahar Amari.