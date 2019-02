VIDEO. Au cœur des forêts mexicaines, les cénotes attisent la curiosité des scientifiques

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Considérés comme sacrés par les mayas, les cénotes recèlent de nombreux secrets. Ce sont d'immenses cavités remplies d'eau turquoise qui parsèment les forêts de la péninsule du Yucatán, au Mexique. Il y a 65 millions d'années, la météorite qui a provoqué l'extinction des dinosaures aurait creusé certains de ces puits.

Ils ont été façonnés par une dissolution ou un effondrement des roches calcaires et donnent accès à un véritable réseau de rivières et de grottes souterraines. Les scientifiques aiment étudier son écosystème unique : "Un cénote n'est pas juste un trou dans le sol rempli d'eau : c'est un système souterrain. (…) Des poissons, des oiseaux, des insectes vivent ici", explique le photographe Mauricio Ramos.

Des découvertes surprenantes

Ces précipices abyssaux attirent le monde scientifique qui y a déjà fait des découvertes surprenantes. Par exemple, ils ont pu explorer le système de Sac Actun. Véritable labyrinthe, il s'agit de la plus grande grotte inondée jamais observée. Mais ce n'est pas tout : parmi les restes d'animaux préhistoriques, ils ont exhumé Naia, un squelette célèbre pour son état de conservation exceptionnel. "Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit du plus ancien et du plus complet des squelettes trouvés sur le continent américain", explique l'explorateur Alberto Nava.

L'anneau des cénotes du Yucatán est aujourd'hui candidat au Patrimoine mondial de l'UNESCO.