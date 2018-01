Science : les secrets de la momie

Cette momie a sommeillé plus d'un siècle dans les collections du musée Guimet, à Paris, puis du musée des Confluences, à Lyon. "Ce masque est magnifique, particulièrement bien conservé. Il symbolise l'appartenance du défunt au monde divin", explique Annie Perraud, égyptologue.

Diagnostic post-mortem

Comme 28 autres momies égyptiennes, elle s'apprête à livrer d'autres secrets grâce à un appareil de radiologie prêté pour deux semaines au musée. Ces images enrichiront les connaissances autour des techniques de momification. "Je suis comme un médecin légiste, puisqu'on a affaire à des morts, il ne faut pas le perdre de vue. Avec cette technique, on essaye de connaître le sexe de la personne momifiée, si elle est morte de maladie... et on essaye de faire un diagnostic post-mortem", explique Roger Lichtenberg, radiologue. L'étude devrait se poursuivre jusqu'en octobre 2019.